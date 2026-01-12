La început de an, mare parte dintre români caută metode prin care să dea jos kilogramele puse în timpul sărbătorilor de iarnă. Cea mai sigură metodă este adoptarea unei diete echilibrate și introducerea sportului în rutină, măcar de 3 ori pe săptămână. Uneori, rețetele sănătoase se întâmplă să nu fie și cele mai sănătoase, însă nu este și cazul , cu legume. Preparatul este o explozie de arome, este ușor și rapid de gătit și este un început bun pentru adoptarea unui stil de viață sănătos.

De ce ingrediente este nevoie pentru rețeta de file de cod la cuptor

un dovlecel;

o ceapă roșie mică;

măsline verzi;

file de cod (sau orice peste alb);

roșii cherry;

jumătate de lămâie;

2 linguri de ulei de ;

sare și piper.

Pentru sos:

o lingură de ulei de măsline;

jumătate de cățel de usturoi mărunțit;

pătrunjel proaspăt;

sare și piper;

o lingură de suc de lămâie.

Cum se prepară fileu de cod la cuptor

Pe fundul unei tăvi se pune puțin ulei de măsline. Peste el, se șază dovlecelul și ceapa tăiate în prealabil, plus măslinele verzi. Peste, se așază și se așază fileurile de cod sau orice pește alb preferați, căci tipul ăsta de pește este cunoscut pentru conținutul său scăzut de grăsimi. Apoi se așază și roșiile cherry, care pot fi lăsate cu tot cu codiță, lămaia și se mai stropesc odată ingredientele cu ulei de măsline.

Tava se bagă la cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius și se lasă totul la gătit, timp de 30–40 de minute.

La final, tava este scoasă din cuptor, iar peste pește se pune un sos simplu, ușor, dar care potențează aroma cărnii. Sosul este obținut din ulei de măsline, usturoi fin mărunțit, pătrunjel proaspăt și suc de lămâie.