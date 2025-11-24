B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Târgul de Crăciun din Viena. Iată cât costă o cană cu vin fiert sau un langoș

Târgul de Crăciun din Viena. Iată cât costă o cană cu vin fiert sau un langoș

Selen Osmanoglu
24 nov. 2025, 08:32
Târgul de Crăciun din Viena. Iată cât costă o cană cu vin fiert sau un langoș
Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Vin fiert, cană suvenir și gustări tradiționale
  2. Prețurile la Târgul de Crăciun de la Schönbrunn
  3. Târgul de Crăciun din Craiova

Printre cele mai spectaculoase târguri de Crăciun din Europa se numără cele din Viena, atracții care adună anual mii de turiști. O româncă aflată în vizită, Larisa, a împărtășit experiența și prețurile actuale din 2025.

Vin fiert, cană suvenir și gustări tradiționale

Nelipsita cană cu vin fiert, simbol al târgurilor de iarnă, costă 5,50 euro. Pe lângă această sumă, vizitatorii trebuie să plătească și 5 euro garanție pentru cană, bani care se returnează doar dacă aceasta este predată înapoi, conform Cancan.

În fața Palatului Belvedere, Larisa a încercat și un langoș generos cu usturoi, brânză și smântână, pentru care a plătit 10 euro. Tot acolo, un punch cu portocală și rom a costat 7,50 euro.

Prețurile la Târgul de Crăciun de la Schönbrunn

A doua zi, Larisa a vizitat celebrul târg de la Palatul Schönbrunn, cunoscut pentru eleganța și atmosfera sa regală. Aici, prețurile au fost următoarele:

  • Caffe latte: 5 euro
  • Apă plată: 4 euro
  • Clătită cu Nutella și banane: 8,50 euro
  • Käsekrainer (cârnaț austriac cu brânză): 8,50 euro, servit cu chiflă sau pâine
  • Cartofi cu brânză raclette și toppinguri: 10 euro

Târgul de Crăciun din Craiova

În România, unul dintre cele mai cunoscute târguri de Crăciun este cel de la Craiova. Totodată, acesta este considerat și unul dintre cele mai scumpe din România.

Aici, un mititel costă 8 lei, iar 100 de grame de cartofi prăjiți ajung la 10 lei. Românii care vor să guste preparatele de la târg trebuie să fie pregătiți pentru prețuri mari. Cârnații, ceafa sau aripioarele sunt 15 lei/100 g, iar o porție de fasole cu ciolan ajunge la 25 de lei.

Un meniu simplu cu trei mici și cartofi prăjiți costă 44 de lei. Cei trei mici sunt 24 de lei, iar cartofii prăjiți mai adaugă 20 de lei, calculați la 10 lei pentru 100 de grame.

Apa se vinde între 8 și 10 lei, ceaiul este 10 lei, iar un pahar de vin alb sau roșu costă tot 10 lei. Și vinul fiert ajunge la 15 lei.

