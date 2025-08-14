B1 Inregistrari!
Câtă mâncare trebuie să primească pisica ta zilnic? Ghid complet pentru stăpâni responsabili

Răzvan Adrian
14 aug. 2025, 16:21
Câtă mâncare trebuie să primească pisica ta zilnic? Ghid complet pentru stăpâni responsabili
Foto simbol: Pixabay

Pentru o pisicuță cantitatea corectă de hrană depinde de mai mulți factori, printre care greutatea acesteia, vârsta, stilul de viață, dar și tipul de mâncare favorit. Află în acest articol cum să calculezi cantitatea ideală pentru a-i oferi pisicii tale sănătatea și fericirea de care are nevoie.

Cuprins:

  • Care sunt factorii ce influențează porția zilnică de hrană
  • Câtă hrană trebuie să mănânce o pisică în fiecare zi
  • De câte ori trebuie hrănită o pisică
  • Cum să monitorizezi corect obiceiurile alimentare ale animăluțului tău

Care sunt factorii ce influențează porția zilnică de hrană

Potrivit publicației Click!, există câțiva factori ce pot influența porția zilnică de hrană a pisicii tale. Dacă respectăm aceste sfaturi, pisica ar putea fi mult mai fericită cu mâncarea pe care o primește. Printre acești factori se numără:

  • Vârsta pisicii și etapa de viață în care se află – Pisoii, pisicile adulte, pisicile în vârstă și cele gestante sau care alăptează au nevoie de porții nutriționale diferite. Atenție totuși la aceste detalii!
  • Greutatea – Dacă pisica ta nu are greutatea ideală, cantitatea și tipul de hrană trebuie ajustate
  • Nivelul de activitate – Pisicile care sunt mai jucăușe și mai active au nevoie de mai multe calorii față de cele care preferă somnul în miezul zilei
  • Mediul de viață – Pisicile care stau la bloc sau în casă consumă mai puțină energie decât cele din exterior, în special iarna

Câtă hrană trebuie să mănânce o pisică în fiecare zi

Există două feluri principale de hrană pentru pisici, iar aici vorbim despre hrana uscată și cea umedă, însă unele pisici preferă și o combinație între cele două variante:

  • Hrana uscată vs. umedă – Diferențe de calorii și porții. Trebuie urmate recomandările de pe ambalaj și ajustat în funcție de nevoile pisicii
  • Hrănirea combinată – Dacă folosești ambele tipuri de hrană pentru pisica ta trebuie să calculezi caloriile fiecărei porții și să ajustezi în funcție de acestea porția.

De câte ori trebuie hrănită o pisică

Pentru cele două tipuri de hrană există câteva reguli pentru a hrăni pisica pe timpul zilei, printre care:

  • Hrana uscată se poate lăsa toată ziua în bol pentru gustări
  • Hrana umedă trebuie consumată imediat de către pisică, în maxim 30 de minute, sau poate fi păstrată într-un bol refrigerat
  • Porția zilnică se împarte în 2-3 mese, în funcție de programul și preferințele pisicii.

Cum să monitorizezi corect obiceiurile alimentare ale animăluțului tău

După ce ai stabilit care este porția corectă pentru pisica ta, trebuie să analizezi reacțiile pisicii timp de 2 săptămâni, trebuie analizate următoarele:

  • Lasă pisica mâncarea în bol?
  • Mănâncă noaptea din cauza foamei?
  • Își menține greutatea și nivelul de energie?

Atenție totuși! Dacă animăluțul tău nu mănâncă deloc pentru 48 de ore, trebuie văzut un medic veterinar imediat.

