Atenție unde faci grătar de 1 Mai muncitoresc. Minivacanța de 1 Mai vine, ca în fiecare an, cu planuri de ieșiri la iarbă verde și grătare în aer liber. Totuși, autoritățile atrag atenția că nu orice spațiu verde poate fi folosit pentru aprinderea focului.

Garda Națională de Mediu transmite un mesaj clar pentru bucureșteni: distracția este permisă, dar doar în limitele legii. În rest, riscul unor amenzi consistente este cât se poate de real.

Ce spune Garda de Mediu despre grătarele de 1 Mai

„1 Mai fără amendă? Se poate! Dacă e 1 Mai, e clar: , fum de grătar, prieteni şi celebra promisiune: «Anul ăsta chiar strângem după noi!» Dar atenţie! Nu orice petic de iarbă verde înseamnă şi liber la grătar”, au transmis oficialii Gărzii de Mediu, pe .

Potrivit instituției, legislația în vigoare permite aprinderea focului doar în locuri special amenajate pentru picnic, dotate corespunzător.

Unde ai voie să faci grătar în București

Conform prevederilor Legii Picnicului (Legea nr. 54/2012), grătarele sunt permise exclusiv în spațiile dedicate, care dispun de vetre pentru foc, mese și zone pentru colectarea deșeurilor.

În Capitală, aceste zone sunt:

Parcul Morarilor

Parcul Dobroești

Parcul Lunca Florilor

Parcul Plumbuita I

Parcul Fabrica de Gheață

Parcul Sfântul Pantelimon

În aceste locații, bucureștenii pot face grătar în condiții legale și sigure.

Atenție unde faci grătar de 1 Mai. Unde este interzis să aprinzi focul

Autoritățile subliniază că, în restul spațiilor verzi, aprinderea focului este interzisă, chiar dacă este permis picnic-ul fără grătar.

Sunt vizate în mod special următoarele zone:

parcurile obișnuite, fără zone special amenajate

marginea pădurilor

malurile lacurilor

spațiile improvizate

zonele din jurul blocurilor sau chiar balcoanele

Atenție unde faci grătar de 1 Mai. Ce amenzi riscă cei care nu respectă legea

Garda de Mediu avertizează că sancțiunile pot fi consistente pentru cei care aleg să ignore regulile.

„În curtea proprie, grătarul este permis, dar cu respectarea regulilor de siguranţă şi fără riscuri de incendiu. Dacă alegi varianta «lasă că merge şi aici» amenzile pot ajunge între 2.000 şi 5.000 lei, iar pentru alte abateri prevăzute de lege sancţiunile pot fi între 100 şi 3.000 lei”, a mai precizat Garda de Mediu.

Cine face controale de 1 Mai

Mai multe instituții pot verifica respectarea regulilor în această perioadă, printre care:

Garda Națională de Mediu

Poliția Română

Jandarmeria

Poliția Locală

autoritățile locale

Ce recomandă autoritățile pentru o zi de 1 Mai fără probleme

Pe lângă respectarea regulilor privind focul deschis, comisarii transmit și un mesaj legat de protejarea mediului după petrecere.

„Sărbătoriţi frumos, responsabil şi fără vizite surpriză din partea autorităţilor!”.