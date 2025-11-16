Cătălin Drulă s-a întâlnit cu mai mulți locuitori din cartierul . În timpul vizitei, acesta a stat de vorbă cu o localnică, care i-a semnalat mai multe probleme din zonă, inclusiv starea infrastructurii și dificultățile cu care se confruntă oamenii din .

„Trotuar? Nu avem trotuar!”

Femeia, cu care Cătălin Drulă a vorbit, a descris situația din cartier în termeni duri. Ea a comparat situația cu cea din Congo.

„E mai rău ca în Congo! Numai gropi. Nu poate un copil să se plimbe cu bicicleta, nu poți să te duci cu un căruț cu copilul”, i-a spus aceasta lui Drulă. Întrebată dacă există trotuare, femeia a răspuns scurt: „Trotuar? Nu avem trotuar.”

„Noi măturăm, noi facem curat”

Femeia a mai spus că locuitorii sunt nevoiți să se descurce singuri cu mizeria în Rahova.

„Vă spun, în partea aia dacă vă duceți și vă uitați, sunt multe de făcut. Noi măturăm, noi facem curat. Degeaba. Vine REBU rar. Vine să facă curat. Mai avem și copăcei din aceștia și ați văzut cum lasă frunze”, a spus ea.

„Foarte greu, să știți. Se zice că blocurile cad pe oameni. De ce să se facă numai fațadele și în spate nimic?! Chiar voiam să vorbesc cu cineva. Să pună piciorul un tânăr, să facă ceva…Aveți putere să faceți ceva bun”, a adăugat.

Ce vrea să facă Drulă ca primar

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, vrea să introducă camere de monitorizare a traficului.

„300 de camere de monitorizare a traficului și de constatarea automată a contravențiilor în București. E vorba de trecerea pe roșu, depășirea vitezei legale și folosirea ilegală a benzilor unice de autobuz”, a scris el, într-o altă postare pe pagina de Facebook.

„Ca primar, voi implementa un proiect amplu de monitorizare a traficului. În primă fază, vom include în proiect 100 de camere pe cele mai importante artere și în punctele negre din oraș și, ulterior, îl vom extinde până la 300 de camere. Regulile sunt reguli și trebuie respectate pentru a preveni accidente tragice. Astfel de sisteme automate sunt instalate în toate capitalele europene ca să asigure siguranța locuitorilor și respectarea regulilor”, a mai adăugat.