Sute de oameni au trecut pragul Catedralei Mântuirii Neamului, de Sfântul Ion. De când nu va mai fi permis accesul publicului în biserică

07 ian. 2026, 21:07
Catedrala Mântuirii Neamului. Sursa foto: Catedrala Națională / Facebook
Cuprins
  1. La ce oră se închide Catedrala Mântuirii Neamului
  2. Ce părere și-a făcut un turist chinez după ce a vizitat Catedrala

Catedrala Mântuirii Neamului își închide din nou ușile pentru vizitatori mâine, marcând sfârșitul sărbătorilor de iarnă. Nu se știe când se va redeschide din nou, dar cert e că sute de persoane i-au trecut pragul de Sfântul Ion. Cât timp accesului publicului nu va mai fi permis, lucrările la cea mai mare biserică ortodoxă din lume vor fi reluate.  

La ce oră se închide Catedrala Mântuirii Neamului

Catedrala Națională a fost deschisă publicului timp de două săptămâni, în perioada sărbătorilor de iarnă. Acum, odată cu încheierea lor, biserica își va închide din nou porțile, mâine, la ora 17.

„Catedrala va fi închisă pentru continuarea lucrărilor la interior, la instalaţiile de încălzire, instalaţiile electrice, la pictura de mozaic din pronaos”, a transmis Adrian Agachi, purtător de cuvânt Patriarhia Română, potrivit Observator News.

Următoarele lucrări se vor desfășura în pronaos. Meşele de pe pereţi vor fi înlocuite cu portrete din mozaic ale arhanghelilor Mihai şi Gavril. Urmează să fie montate și scene biblice importante, precum cu naşterea şi adormirea Maicii Domnului.

În prezent, proiectul este finalizat în procent de 70%, iar pentru că se dorește terminarea lui până la finalul anului, artiștii trebuie să lucreze la foc continuu. Catedrala va fi deschisă publicului doar de sărbători, în rest, va rămâne închisă pentru ca maeștrii să își poată face treaba, nestingheriți.

Când vine vorba de interiorul Catedralei, mai trebuie acoperiți 8.000 de metri pătrați cu mozaic. Tehnica a fost aleasă nu doar pentru aspectul său impresionant, ci și pentru rezistența la umezeală și ușurința cu care este restaurată.

Ce părere și-a făcut un turist chinez după ce a vizitat Catedrala

Sfântul Ion a adus sute de vizitatori în Catedrală. Pe cât creștinii au venit să se închine, în această zi de sărbătoare, turiștii străini au fost atrași de renumele lăcașului de cult drept cea mai mare biserică ortodoxă.

„O bijuterie! Nu am găsit niciun cusur. Cu siguranţă avem şi noi cu ce ne mândri”, a spus un vizitator.

„Sunt din China şi studiez în Italia. Am auzit că e cea mai înaltă biserică şi este impresionantă, nu e ca în mănăstirile vechi, întunecate, aici totul este luminos, din punct de vedere arhitectural este unică”, a afirmat un turist chinez.

