Acasa » Eveniment » Catedrala Națională: Programul slujbelor de Sfântul Andrei și 1 Decembrie

Catedrala Națională: Programul slujbelor de Sfântul Andrei și 1 Decembrie

Selen Osmanoglu
25 nov. 2025, 14:16
Catedrala Națională: Programul slujbelor de Sfântul Andrei și 1 Decembrie
Catedrala Mântuirii Neamului. Sursa foto: Catedrala Națională / Facebook
Cuprins
  1. 30 noiembrie, Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei
  2. 1 Decembrie, Slujba de Tedeum de Ziua Națională
  3. Programul după 1 decembrie
  4. Catedrala Neamului

Patriarhia Română a anunțat programul religios special organizat la Catedrala Națională cu ocazia sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, celebrată pe 30 noiembrie, precum și cu prilejul Zilei Naționale a României, marcată pe 1 Decembrie. Iată cum arată programul în aceste două zile și ce se întâmplă după 2 decembrie!

30 noiembrie, Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei

Slujbele dedicate Sfântului Apostol Andrei vor începe dis-de-dimineață:

  • 07:00 – 10:00: Miezonoptica, Utrenia și Ceasurile
  • 10:00 – 13:00: Sfânta Liturghie arhierească

Toate slujbele vor avea loc în interiorul Catedralei Naționale, iar accesul credincioșilor va fi permis începând cu ora 07:00, în ordinea sosirii.

1 Decembrie, Slujba de Tedeum de Ziua Națională

De Ziua Națională a României, Catedrala Națională va găzdui tradiționala slujbă de mulțumire:

  • 12:00: Slujba de Tedeum, oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, alături de un sobor de preoți și diaconi

Accesul credincioșilor va fi permis de la ora 11:00. Aceste este gratuit. Locurile pe scaune vor fi ocupate în ordinea sosirii.

Programul după 1 decembrie

Catedrala a fost închisă temporar între 15 și 29 noiembrie pentru continuarea lucrărilor de pictură în mozaic și pentru montarea instalațiilor interioare, dar va fi redeschisă pentru slujbele din cele două zile (30 noiembrie și 1 decembrie), conform Antena3 CNN.

De asemenea, în data de 2 decembrie, Catedrala Naţională va fi deschisă spre vizitare în intervalul orar 11.00-19.00.

În perioada 3-23 decembrie, Catedrala Naţională va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare.

Catedrala Neamului

Catedrala Neamului, cunoscută oficial ca Catedrala Mântuirii Neamului, este cel mai mare și mai important lăcaș de cult ortodox construit în România în ultimele decenii. Situată în București, catedrala a fost gândită nu doar ca un spațiu pentru slujbe religioase, ci și ca un simbol al unității și identității naționale.

Ea combină tradiția ortodoxă cu arhitectura monumentală, având cupole impunătoare, picturi în mozaic de mari dimensiuni și spații destinate atât credincioșilor, cât și evenimentelor culturale sau oficiale. Construcția sa a fost demarată pentru a marca continuitatea spirituală a poporului român și pentru a oferi un loc în care marile sărbători religioase și momentele importante ale istoriei României să fie comemorate împreună.

