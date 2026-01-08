B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Câinii ținuți în lanț au fost eliberați complet într-un sat din România. Cum a fost posibil

Câinii ținuți în lanț au fost eliberați complet într-un sat din România. Cum a fost posibil

Ana Beatrice
08 ian. 2026, 16:30
Câinii ținuți în lanț au fost eliberați complet într-un sat din România. Cum a fost posibil
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce spune managerul proiectului despre mobilizarea comunității
  2. Cum a reacționat comunitatea locală la schimbare

Câinii ținuți în lanț au devenit, în sfârșit, o problemă de trecut într-o localitate din România. În decembrie 2025, Ștefan Mandachi a lansat un proiect cu o direcție bine definită. Scopul a fost eliberarea animalelor și asigurarea unor condiții de viață decente, prin mutarea lor în țarcuri special amenajate.

Inițiativa a prins contur în satul Catrinari, județul Suceava, unde toți câinii au fost scoși din lanțuri. Comunitatea a devenit astfel una dintre primele din țară care poate spune că a renunțat complet la această practică.

Ce spune managerul proiectului despre mobilizarea comunității

Prin acest proiect, Ștefan Mandachi lansează o provocare directă comunităților din mediul rural. El oferă 50.000 de euro celor care își asumă eliberarea tuturor câinilor și construirea de țarcuri pentru aceștia. Situația este alarmantă. România are aproximativ 4,3 milioane de câini cu stăpân, la care se adaugă peste 600.000 de câini abandonați. În acest context, țara noastră ocupă locul trei în Uniunea Europeană la numărul gospodăriilor care dețin cel puțin un câine. Majoritatea acestora trăiesc în mediul rural, iar aproape jumătate sunt încă ținuți în lanț.

Potrivit managerului de proiect, Vlad Pașcan, ideea a fost acceptată doar cu o condiție fermă.

„Când Ștefan mi-a spus că vrea să facă un proiect de «dezlănțuire», am știut că trebuie să-l ducem la noi, în Țara Dornelor. Dar ne-a pus de la început o condiție. Proiectul se realizează doar dacă îl terminăm rapid, cu termen-limită, pe 18 decembrie, ora 18:00. Am mobilizat o echipă înainte de sărbători și, în zece zile de la începerea construcțiilor, totul a fost gata, cu sprijinul sătenilor și al autorităților locale”, a explicat managerul proiectului, notează cancan.ro.

Cum a reacționat comunitatea locală la schimbare

Implementarea proiectului a fost posibilă datorită implicării directe a autorităților locale. Primăria Panaci a oferit sprijin logistic și a pus la dispoziție, ulterior, pavelele pe care au fost amplasate țarcurile. Primarul și medicul veterinar au avut un rol esențial în dialogul cu sătenii. Ei au explicat clar scopul inițiativei și beneficiile pe termen lung pentru animale și pentru comunitate.

Proiectul s-a bazat pe cooperare, iar deschiderea oamenilor a fost decisivă. A existat un singur caz de refuz, însă, după ce localnicul a înțeles sensul demersului, s-a alăturat inițiativei, iar câinele său a fost eliberat și mutat în țarc.

„Au existat inițial rezerve legate de termenul foarte scurt, dar rezultatul obținut ne face să fim mândri. În doar câteva zile, toate gospodăriile cu câini au fost dotate cu țarcuri și cuști, iar faptul că oamenii au înțeles și s-au implicat arată că se poate. Catrinari este astăzi un exemplu pentru alte sate din România”, a precizat primarul comunei Panaci.

Tags:
Citește și...
Contestaţie privind înfiinţarea comitetului guvernamental pe legile Justiţiei. Curtea de Apel a stabilit data pronunțării
Eveniment
Contestaţie privind înfiinţarea comitetului guvernamental pe legile Justiţiei. Curtea de Apel a stabilit data pronunțării
7 moduri în care poți folosi fructele uscate pentru a îmbunătăți micul dejun
Eveniment
7 moduri în care poți folosi fructele uscate pentru a îmbunătăți micul dejun
De ce companiile responsabile investesc în bocanci de protecţie și echipamente de siguranță
Eveniment
De ce companiile responsabile investesc în bocanci de protecţie și echipamente de siguranță
CSM iese din amorțire la început de an. Activitatea judecătorilor, organizată după noi reguli
Eveniment
CSM iese din amorțire la început de an. Activitatea judecătorilor, organizată după noi reguli
Haos la plata taxelor: Sume triplate și alte erori. De ce unii oameni care deja își achitaseră impozitele s-au trezit că mai au de plătit încă o diferență de bani
Eveniment
Haos la plata taxelor: Sume triplate și alte erori. De ce unii oameni care deja își achitaseră impozitele s-au trezit că mai au de plătit încă o diferență de bani
Newsweek: Ex-șefa CSM a urmat o facultate privată acreditată după ce a terminat-o. Evită concurența de 25/loc la „stat”
Eveniment
Newsweek: Ex-șefa CSM a urmat o facultate privată acreditată după ce a terminat-o. Evită concurența de 25/loc la „stat”
Demisia lui Daniel David rămâne neoficializată, iar Educația funcționează fără interimar. Cum explică Guvernul situația
Eveniment
Demisia lui Daniel David rămâne neoficializată, iar Educația funcționează fără interimar. Cum explică Guvernul situația
Amenzi de peste 8 milioane de lei aplicate de ANSVSA în perioada sărbătorilor. Ce nereguli au descoperit inspectorii în controale
Eveniment
Amenzi de peste 8 milioane de lei aplicate de ANSVSA în perioada sărbătorilor. Ce nereguli au descoperit inspectorii în controale
Cazul care a îngrozit România: Femeia acuzată că și-a ucis mama, adusă la Curtea de Apel Alba Iulia. Ce noi detalii șocante au ieșit la iveală
Eveniment
Cazul care a îngrozit România: Femeia acuzată că și-a ucis mama, adusă la Curtea de Apel Alba Iulia. Ce noi detalii șocante au ieșit la iveală
Constanța: Tânăr reținut după ce a spart mașinile parcate, a furat cardurile găsite și a mers la cumpărături. Care e prejudiciul
Eveniment
Constanța: Tânăr reținut după ce a spart mașinile parcate, a furat cardurile găsite și a mers la cumpărături. Care e prejudiciul
Ultima oră
17:09 - Primărie sub asediu. Oamenii au năvălit peste primar și vor să îl dea afară. Le-a ajuns cuțitul la os (VIDEO)
17:08 - Medicii trag un semnal de alarmă! Sezonul gripal din 2026 se anunță extrem de periculos
17:03 - Contestaţie privind înfiinţarea comitetului guvernamental pe legile Justiţiei. Curtea de Apel a stabilit data pronunțării
16:36 - 7 moduri în care poți folosi fructele uscate pentru a îmbunătăți micul dejun
16:34 - De ce companiile responsabile investesc în bocanci de protecţie și echipamente de siguranță
16:30 - CSM iese din amorțire la început de an. Activitatea judecătorilor, organizată după noi reguli
16:02 - Reformele lui Bolojan, doar în declarații și pe hârtie. Zeci de milioane date pe sedii și mașini noi
15:57 - Marea Britanie și Franța ar putea trimite câte 7.500 de militari în Ucraina
15:56 - Haos la plata taxelor: Sume triplate și alte erori. De ce unii oameni care deja își achitaseră impozitele s-au trezit că mai au de plătit încă o diferență de bani
15:56 - Impozite mai mari cu 90% în Vaslui. Din ce dată se încasează taxele locale