Câinii ținuți în lanț au devenit, în sfârșit, o problemă de trecut într-o localitate din România. În decembrie 2025, Ștefan Mandachi a lansat un proiect cu o direcție bine definită. Scopul a fost eliberarea animalelor și asigurarea unor condiții de viață decente, prin mutarea lor în țarcuri special amenajate.

Inițiativa a prins contur în , județul Suceava, unde toți câinii au fost scoși din lanțuri. Comunitatea a devenit astfel una dintre primele din țară care poate spune că a renunțat complet la această practică.

Ce spune managerul proiectului despre mobilizarea comunității

Prin acest proiect, Ștefan Mandachi lansează o provocare directă comunităților din mediul rural. El oferă 50.000 de euro celor care își asumă eliberarea tuturor câinilor și construirea de țarcuri pentru aceștia. Situația este alarmantă. România are aproximativ 4,3 milioane de câini cu stăpân, la care se adaugă peste 600.000 de câini abandonați. În acest context, țara noastră ocupă locul trei în Uniunea Europeană la numărul care dețin cel puțin un câine. Majoritatea acestora trăiesc în mediul rural, iar aproape jumătate sunt încă ținuți în lanț.

Potrivit managerului de proiect, Vlad Pașcan, ideea a fost acceptată doar cu o condiție fermă.

„Când Ștefan mi-a spus că vrea să facă un proiect de «dezlănțuire», am știut că trebuie să-l ducem la noi, în Țara Dornelor. Dar ne-a pus de la început o condiție. Proiectul se realizează doar dacă îl terminăm rapid, cu termen-limită, pe 18 decembrie, ora 18:00. Am mobilizat o echipă înainte de sărbători și, în zece zile de la începerea construcțiilor, totul a fost gata, cu sprijinul sătenilor și al autorităților locale”, a explicat managerul proiectului, notează cancan.ro.

Cum a reacționat comunitatea locală la schimbare

Implementarea proiectului a fost posibilă datorită implicării directe a autorităților locale. Primăria Panaci a oferit sprijin logistic și a pus la dispoziție, ulterior, pavelele pe care au fost amplasate țarcurile. Primarul și medicul veterinar au avut un rol esențial în dialogul cu sătenii. Ei au explicat clar scopul inițiativei și beneficiile pe termen lung pentru și pentru comunitate.

Proiectul s-a bazat pe cooperare, iar deschiderea oamenilor a fost decisivă. A existat un singur caz de refuz, însă, după ce localnicul a înțeles sensul demersului, s-a alăturat inițiativei, iar câinele său a fost eliberat și mutat în țarc.

„Au existat inițial rezerve legate de termenul foarte scurt, dar rezultatul obținut ne face să fim mândri. În doar câteva zile, toate gospodăriile cu câini au fost dotate cu țarcuri și cuști, iar faptul că oamenii au înțeles și s-au implicat arată că se poate. Catrinari este astăzi un exemplu pentru alte sate din România”, a precizat primarul comunei Panaci.