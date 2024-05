Câți bani va oferi statul român pentru repatrierea cetăţenilor români decedaţi în străinătate, conform unui nou proiect

Conform unui nou proiect legislativ, statul român ar urma să suporte cheltuielile de a cetăţenilor români decedaţi în străinătate, la solicitarea familiei, în limita a 5.000 de euro pentru fiecare cetăţean, care se regăseşte în această situaţie.

Proiectul legislativ, adoptat de Senat

au adoptat un proiect legislativ privind suportarea de către statul român a cheltuielilor ocazionate de repatrierea cetăţenilor români care au decedat în străinătate, informează

Totodată, se modifică și Legea 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate.

Proiectul acesta este iniţiat de deputatul PSD Alfred Simonis și prevede că statul român va suporta cheltuielile de repatriere a cetăţenilor români decedaţi în străinătate, la solicitarea familiei, în limita a 5.000 de euro pentru fiecare cetăţean care se regăseşte în această situaţie, fiind introdusă şi posibilitatea ca sumele ce depăşesc acest plafon să fie suportate din taxele consulare.

Ce se precizează în expunerea de motive a proiectului

„Una din problemele majore cu care se confruntă aparţinătorii celor decedaţi în afara graniţelor ţării o constituie repatrierea acestora.

Costurile de repatriere sunt unele foarte mari, am putea spune chiar prohibitive pentru mulţi dintre compatrioţii noştri care au plecat să muncească în străinătate. Familiile rămase în ţară sunt de multe ori aflate în situaţia de a apela la ajutorul concetăţenilor pentru a reuşi să strângă sumele necesare acoperirii acestor costuri. De aceea, considerăm că este obligaţia statului să vină în sprijinul familiilor celor decedaţi, prin suportarea cheltuielilor efectuate cu repatrierea, motiv pentru are am iniţiat prezenta propunere legislativă, prin care stabilim în sarcina statului, acoperirea acestor cheltuieli”, se arată în expunerea de motive.

Acest proiect a fost transmis spre dezbatere şi vot în plenul Camerei Deputaţilor, for decizional în acest caz.