Cazul „copiilor din pădure” a stârnit și emoție în toată țara. Viața unei familii de cinci membri, care trăia izolată în pădurile din Abruzzo, , s-a schimbat radical după ce instanța a decis să preia cei trei copii și să îi plaseze în sistemul de protecție. Iată cum s-a întâmplat totul!

Ce s-a întâmplat

Cei doi părinți, care locuiau alături de cai, măgari și găini, au rămas fără micuți în urma unei operațiuni a forțelor de ordine, care i-au dus într-un centru administrat de o biserică, conform CNN, citat de Știrile ProTv.

Mama a rămas pe proprietatea lor, iar părinții au acum acces restricționat la copii, potrivit avocatului familiei.

De ce au fost luați copiii

Cazul, cunoscut deja în Italia sub numele de „Bimbi nel Bosco” („copiii din pădure”), a atras atenția întregii țări. Zeci de mii de persoane au semnat o petiție online pentru a-i reuni cu părinții lor.

Părinții, Nathan Trevallion, fost bucătar britanic de 51 de ani, și Catherine Birmingham, coach australian de viață, de 45 de ani, au fost identificați într-un ordin al instanței din L’Aquila ca părinți ai unui copil de opt ani și ai unor gemeni de șase ani.

„Unitatea familială trăiește în dificultăți locative, deoarece clădirea nu a fost declarată locuibilă. Membrii familiei Trevallion nu au interacțiune socială, nu au venituri fixe, locuința nu are facilități sanitare, iar copiii nu frecventează școala. Ordinul se bazează pe riscul de încălcare a dreptului la viață socială și pe grave încălcări ale drepturilor copiilor la integritate fizică și mentală; părinții ar trebui suspendați de la responsabilitatea parentală”, se arată în ordinul instanței.

Condițiile de trai și incidentul care a declanșat ancheta

Avocatul Giovanni Angelucci a explicat că familia își încălzea locuința cu șeminee, folosea panouri solare pentru electricitate și renunțase la apa curentă pentru a evita microplasticele, utilizând în schimb apa dintr-o fântână. Toaleta era compostabilă, în aer liber.

Situația a devenit publică în septembrie 2024, când toți cei cinci membri ai familiei au fost spitalizați după ce au consumat ciuperci sălbatice otrăvitoare.

Potrivit avocatului, deși autoritățile au recomandat ulterior îngrijire medicală constantă și înscrierea copiilor la școală, părinții nu au urmat aceste indicații. Trevallion a declarat presei locale: „Sunt fericiți, miros bine, sunt bine educați și bine hrăniți; de ce să destrami această legătură?”, potrivit La Repubblica.

Reacțiile politicienilor și apelul familiei

Familia va depune apel săptămâna viitoare, a anunțat avocatul Giovanni Angelucci. Între timp, cazul a generat reacții intense în rândul liderilor politici italieni.

Premierul Giorgia Meloni a numit decizia „alarmantă”, iar Matteo Salvini, adjunctul ei, a declarat la Bienala de la Veneția că este „rușinos că Statul se preocupă de educația privată și alegerile personale ale doi părinți care consideră Italia o țară ospitalieră, dar le fură copiii.”

Primarul orașului Palmoli, Giuseppe Masciulli, a reacționat și el: „Sunt tată și am fost profund șocat de situație”. Acesta, de asemenea, a afirmat că problema ar putea fi rezolvată dacă familia ar reinstala apa curentă și copiii ar participa săptămânal la evaluări școlare.