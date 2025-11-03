B1 Inregistrari!
Caz revoltător la un centru pentru persoane cu dizabilități din Bihor. Pacientă filmată în timp ce era bătută de o angajată

03 nov. 2025, 18:37

Caz revoltător la un centru pentru persoane cu dizabilități din Bihor. Pacientă filmată în timp ce era bătută de o angajată

03 nov. 2025, 18:37
Caz revoltător la un centru pentru persoane cu dizabilități din Bihor. Pacientă filmată în timp ce era bătută de o angajată
Sursă foto: Freepik
  1. La ce centru pentru persoane cu dizabilități a avut loc incidentul
  2. Cum se apără conducerea respectivului centru pentru persoane cu dizabilități
  4. Ce a transmis IPJ Bihor

Caz revoltător în Bihor. O pacientă a unui centru pentru persoane cu dizabilități a fost pusă la pământ și bătută de o angajată. Agresoarea nu acționat singură, ci alături de un bărbat.

La ce centru pentru persoane cu dizabilități a avut loc incidentul

Poliția din Bihor s-a autosesizat în acest caz, iar asta după ce pe Facebook a apărut o filmare cu un incident violent petrecut la Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Bratca. În filmare se vede cum o pacientă este crunt cu o nuia, dar și cu  picioarele, de un bărbat și o angajată a instituției. Victima încearcă să se apere cu mâinile, dar încercările sale se dovedesc a fi în zadar.  Într-un târziu, femeia agresată se ridică și fuge.

Imaginile revoltătoare au fost postate în grupul de Facebook Bratca, în cursul zilei de duminică.

„Ce frumos sunt ținuți oameni bolnavi. Și nu-i prima dată când se întâmplă la Centrul de oameni cu Handicap Bratca”, e scris în descrierea postării, făcută de un utilizator anonim.

Cum se apără conducerea respectivului centru pentru persoane cu dizabilități

O anchetă s-a declanșat și la nivelul Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Bratca.

„Mi-au transmis niște colege, care au lucrat pe tura de noapte și au văzut imaginile. Am informat conducerea DGASPC Bihor, am informat și am trimis notă scrisă la poliția locală. N-aș putea spune că s-au întâmplat în mod frecvent.

Probabil a fost o agresiune între beneficiari, dânsa a intervenit, n-a știut gestiona situația și așa a procedat. Nu se tolerează asemenea comportamente. I-am făcut notificare că nu trebuie să mai intre în contact cu beneficiarii”, a explicat Marcela Tomuța, coordonatorul centrului, pentru Știrile ProTV.

Ce a transmis IPJ Bihor

Luni, Inspectoratul de Poliție Județean Bihor a transmis un comunicat prin care înștiința cu privire la faptul că polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au început o anchetă.

„În cauză a fost întocmit un dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Aleșd, sub aspectul comiterii infracțiunii de purtare abuzivă, pentru identificarea persoanelor implicate și stabilirea cu exactitate a împrejurărilor comiterii faptei, urmând ca, în funcție de rezultat, să fie dispuse măsuri legale, în consecință”, se arată în comunicatul de presă al IPJ Bihor.

De asemenea, reprezentanții IPJ Bihor au menționat că până la momentul emiterii comunicatului nu au fost depuse plângeri sau sesizări cu privire la incidentul violent.

