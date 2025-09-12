Diana Buzoianu, , a vorbit despre calitatea aerului din marile orașe, inclusiv din municipiul București. consideră că sunt multe problemele, atunci când vine vorba despre acest subiect, iar principalul motiv este că există mai multe „cauze și toate trebuie să fie rezolvate cu alte tipuri de proiecte”.

Buzoianu a criticat modalitatea în care au abordat problema „oamenii care au condus aceste orașe”, spunând că aceștia și-au dorit de fapt să obțină un profit pentru cineva anume.

Ce a declarat Diana Buzoianu despre cei care înaintează proiecte la nivel local, respectiv național

Ministrul Mediului consideră că problema se află în faptul că toți cei care înaintează proiecte nu se gândesc la efectele pe care implementarea acestora le-ar avea, ci doar la bani. Buzoianu a afirmat că sunt „foarte puține autorități și foarte puțini reprezentanți” care iau cu adevărat în calcul impactul pe termen lung ale proiectului respectiv.

„Sunt foarte multe probleme pe calitatea aerului. De fapt, problema este că ai mai multe cauze și toate trebuie să fie rezolvate cu alte tipuri de proiecte. Orașele noastre, în general oamenii care au condus aceste orașe de-a lungul timpului, s-au gândit mai degrabă la cum să facă un profit pentru cineva. Și eu vă spun că asta este cumva gândirea. Când văd că vin toate autoritățile să își susțină proiecte… Susținerea proiectelor lor este pur matematică, economică, din perspectivă doar de viitor foarte apropiat. Sunt foarte puține autorități și foarte puțini reprezentanți, astăzi, la nivel local, la nivel național, care, când vin cu un proiect la masă, se gândesc și la impactul pe termen lung sau se gândesc la costurile pe termen lung ale acelui proiect. Ei vin toți cu ideea de profit astăzi. Și dacă îi întreb care este impactul pe calitatea aerului, pe calitatea apei, pe calitatea solului, pentru că acolo vor trebui să fie plantate în continuare recolte, pentru că acolo vor locui în continuare niște oameni care vor respira, vor pierde ani din viață dacă continuă poluarea, vezi cumva șocul autorităților sau șocul reprezentanților care întotdeauna spun că noi aducem bani, profit acum, pe termen scurt”, a declarat Diana Buzoianu, într-un interviu pentru

Diana Buzoianu, reacție acidă la adresa reprezentanților care înaintează proiecte: „Toată lumea vrea să taie niște panglici”

Diana Buzoianu a explicat că mentalitatea conform căreia „mediul e un lux, un moft” a dus la blocarea dezvoltării în loc „să fie un element esențial de cum gândim investițiile de la bun început”.

„Repet, nu am avut și nu avem, din păcate, astăzi, foarte mulți oameni în leadership-ul autorităților care să gândească mai departe de un mandat personal sau de niște câștiguri pe termen scurt. Toată lumea vrea să taie niște panglici (…) Sunt foarte puțini oameni, lideri în instituții cu adevărat, care se gândesc că investiția asta pe care eu o fac acum va deveni o povară pentru comunitatea asta în 20 de ani, în 10 ani. Pentru că majoritatea absolută a oamenilor care sunt astăzi în acele funcții se gândesc doar că mandatul va mai fi încă două, trei, zece luni. Asta este ceea ce trebuie să schimbăm”, a adăugat ministra.

Ce schimbări consideră ministrul Mediului că sunt necesare

De asemenea, Buzoianu a precizat că principala schimbare, atunci când vine vorba despre poluare, ține de mentalitatea în care oamenii privesc ceea ce presupune dezvoltarea orașelor.

„Dacă mă întrebați de poluare, trebuie să schimbăm modalitatea în care noi ne-am uitat la dezvoltarea orașelor până în momentul de față. De fiecare dată când discuți cu cineva care este în domeniul acesta al administrării locale, toți zic că trebuie să dezvoltăm orașul. Bun, dar în ce condiții? Mai punem trei blocuri într-un singur spațiu verde pe care îl aveai în zona respectivă și după aia te miri că oamenii respectivi stau în trafic cu încă două ore suplimentar? Sau te miri că oamenii respectivi au astm într-un procent mult prea mare sau te miri că oamenii respectivi pur și simplu nu mai pot trăi în comunitățile respective. Da, comunitățile trebuie dezvoltate, cu un sens în spate. Trebuie dezvoltate astfel încât calitatea vieții lor să fie bună. Asta ar trebui să fie o prioritate și de prea puține ori asta este prioritatea. Ce trebuie să fie schimbat? Noi putem să schimbăm de la nivelul Ministerului Mediului modalitățile, de exemplu, în care dăm autorizații sau nu, în sensul în care să fie mult mai obiectiv date, să nu mai fie date pe telefoane, să fie mult mai puțină corupție, să implementăm sisteme care sunt făcute în asemenea fel încât lucrurile să fie foarte clare, obiectiv stabilite”, a mai spus Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului: „Trebuie să fie făcute niște verificări la sânge”

În plus, ministrul a precizat că este absolut necesar să se producă niște schimbări, iar pentru asta este nevoie să fie făcute verificări drastice „în sistem”.

„Sunt foarte multe probleme care trebuie să fie rezolvate. De-a lungul timpului, autoritățile și-au văzut mai degrabă interesul imediat în loc de interesul mai mare pentru instituții. Iar instituțiile din subordinea Ministerului Mediului de multe ori au fost gândite ca instrumente la care cineva pur și simplu să aibă acces ca la un pix. Nu mai putem să mergem în felul ăsta, trebuie să avem standarde mult mai mari de oprire a corupției din sistem. Astăzi trebuie să fie făcute niște verificări la sânge”, a precizat Buzoianu, potrivit aceleiași surse.