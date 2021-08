Cazuri de coronavirus neraportate la Electric Castle. Ignoranță totală la DSP Cluj. Direcția a aflat doar după insistențele unor jurnaliști

Două cazuri de coronavirus au fost depistate sâmbătă în timpul festivalului Electric Castle. Direcția de Sănătate Publică (DSP) din Cluj s-a interesat târziu, abia după insistențele unor jurnaliști, și nu a avut nicio reacție.

Cazuri de COVID la Electric Castle. Zero implicare din partea DSP Cluj

Cele două persoane au fost depistate la un punct de testare când doreau să intre la festival. Li s-a interzis acest lucru și, după ce au făcut scandal, au plecat. Problema este că organizatorii evenimentului au ascuns această informație, notează Ziar de Cluj.

Contactați de jurnliști, reprezentanții Electric Castle nu au dorit să dea mai multe informații, invocând legea care nu le permite să furnizeze astfel de date.

„Numărul de persoane testate și depistate pozitiv nu le putem primi de la Medlife. Ei le trimit direct către DSP în maxim 24 de ore, pentru că acesta este protocolul în toată țara, iar DSP, dacă dorește, poate să dea datele. Noi nu putem da astfel de date. Doar DSP poate să furnizeze aceste informații. Noi știm dacă sunt sau nu cazuri pozitive, dar nu putem să dăm mai departe informațiile. Normal că știm, pentru că trebuie să ne luăm măsurile de siguranță, dar nu putem să comunicăm informațiile către presă despre câți s-au testat și dacă sunt sau nu cazuri pozitive. Acesta este protocolul la nivel național”, a declarat Corina Brândușan, reprezentant Electric Castle.

Irina Munteanu, subprefectul județului Cluj, a precizat, la rândul său, că nu are nicio informație despre numărul de cazuri pozitive de la festival.

Pe lângă cele două cazuri descoperite sâmbătă, alte două ar fi fost depistate luni. Ar fi vorba despre doi străini, care aveau certificat verde de vaccinare, au intrat la festival și s-au infectat acolo.

Jurnaliștii mai notează că au sunat la DSP Cluj pentru a confirma existența infectărilor, dar Mihai Moisesc, șeful DSP, nu știa nimic. El a declarat în primă fază că nu are raportat niciun caz pozitiv de COVID-19 la Electric Castle. A precizat, de asemenea, că situația cazurilor de luni o va primi marți, căci acesta e protocolul. Asta deși depistarea pozitivilor de la Elcetric Castle a avut loc sâmbătă.

Abia după această convorbire, Moisescu a fost informat de cei de la Medlife, care au făcut testările, despre aceste cazuri.

La a doua convorbire cu jurnaliștii, șeful DSP a recunoscut că i s-au raportat între timp două cazuri pozitive: „Da, am aflat și eu acuma. Două cazuri pozitive sunt. Ieri au fost depistate. Am aflat și eu de la Medlife, pentru că eu intru într-un sistem în care am nume, nu scrie Electric Castle. După ce m-ați sunat dvs, eu am sunat la Medlife să îmi dea numărul de cazuri pozitive, care se raportează nominal. Ieri au fost 1500 de testări și 2 pozitivi. Aceștia nu au fost lăsați să intre și au fost izolați la domiciliile lor”.

Ziar de Cluj notează că, în ciuda celor spuse de Moisescu, respectivele persoane au fost testate pozitiv sâmbătă, nu duminică.

„Vă dați seama ce haos e la DSP Cluj? Șeful Moisescu habar nu are ce se întampla la EC! Adică vă dați seama ce haos e ȘI la EC, de vreme ce DSP Cluj ignoră total miile de oameni de acolo și nu dispune controale?”, mai scriu jurnaliștii de la Ziar de Cluj.