B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » CCIR a găzduit Forumul de Afaceri România – Arabia Saudită: Oportunități majore de cooperare bilaterală în domeniul infrastructurii portuare și investițiilor

CCIR a găzduit Forumul de Afaceri România – Arabia Saudită: Oportunități majore de cooperare bilaterală în domeniul infrastructurii portuare și investițiilor

B1.ro
10 nov. 2025, 17:18
CCIR a găzduit Forumul de Afaceri România – Arabia Saudită: Oportunități majore de cooperare bilaterală în domeniul infrastructurii portuare și investițiilor

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a organizat, în data de 10 noiembrie a.c., Forumul de Afaceri România – Arabia Saudită, eveniment care a reunit reprezentanți de vârf ai mediului de business, precum și al celui instituțional din ambele state, în vederea consolidării parteneriatului economic bilateral.

Forumul de afaceri a beneficiat de prezența dnei Natalia Intotero, vice-președinte a Camerei Deputaților, a E.S. Ambasadorul Arabiei Saudite în România, dr. Mohammed Ayyad, precum și a președintelui Consiliului de Afaceri Saudit-Român, Mohammed Salah Mutabagani.

În deschiderea forumului de afaceri, Mihai Daraban, președintele CCIR, a subliniat faptul că „România are cea mai puternică relație de afaceri cu Arabia Saudită dintre toate statele arabe. Anul trecut, valoarea schimburilor comerciale a fost de peste 1,3 miliarde de euro, la care se mai adaugă 62 milioane de euro în ceea ce privește serviciile. În România avem 270 de companii cu capital saudit, cu un capital subscris de aproximativ 24 de milioane de euro. Îndemn investitorii saudiți să se uite către Portul Constanța, care nu este doar unul maritim, ci și unul fluvial. Deoarece canalul dintre Dunăre și Marea Neagră își descarcă conținutul în limitele portului, orice transbordări între navele maritime și navele fluviale pot fi efectuate în condiții foarte sigure, indiferent de condițiile meteorologice. Utilizând Dunărea, puteți ajunge în toate țările fără ieșire la mare din Europa Centrală, precum Serbia, Ungaria, Slovacia, Austria, și desigur Germania. De asemena, Arabia Saudită poate reprezenta o verigă foarte importantă a unui coridor de transport care să devină o legătură stabilă și sigură între țările din Orient și Europa, prin portul Constanța. La sfârșitul lunii ianuarie, începutul lui februarie, trebuie să organizăm o misiune economică în Arabia Saudită. Credem cu adevărat în această relație economică cu acest stat și sperăm să vedem mai mulți investitori saudiți în România și, bineînțeles, mai mulți antreprenori români cu afaceri în Arabia Saudită”.

Tags:
Citește și...
Cum pot primi pensionarii până la 700 de lei în plus, în luna decembrie. Află cine se încadrează
Eveniment
Cum pot primi pensionarii până la 700 de lei în plus, în luna decembrie. Află cine se încadrează
Cât au costat funeraliile de stat ale lui Ion Iliescu și cine a suportat toate aceste cheltuieli
Eveniment
Cât au costat funeraliile de stat ale lui Ion Iliescu și cine a suportat toate aceste cheltuieli
Dani Mocanu și fratele său, condamnați pentru tentativă de omor, găsiți de autorități. Primele imagini cu cei doi după ce au fost prinși. Unde se ascundeau (FOTO, VIDEO)
Eveniment
Dani Mocanu și fratele său, condamnați pentru tentativă de omor, găsiți de autorități. Primele imagini cu cei doi după ce au fost prinși. Unde se ascundeau (FOTO, VIDEO)
Acuzații grave la adresa doctoruluI Cristian Andrei. Poliția Capitalei a deschis o anchetă
Eveniment
Acuzații grave la adresa doctoruluI Cristian Andrei. Poliția Capitalei a deschis o anchetă
Tinerii aflați la primul loc de muncă ar putea primi, timp de doi, un bonus de la stat. Ce valoare ar urma să aibă această primă lunară
Eveniment
Tinerii aflați la primul loc de muncă ar putea primi, timp de doi, un bonus de la stat. Ce valoare ar urma să aibă această primă lunară
Dosarul „Șpagă pentru Moșteanu”. Filiera Kazahstan-Bulgaria -România. Care era rolul ministrului Apărării
Politică
Dosarul „Șpagă pentru Moșteanu”. Filiera Kazahstan-Bulgaria -România. Care era rolul ministrului Apărării
Cum afectează amplasarea frigiderului consumul de energie. Sfaturi pentru a reduce costul facturii la curent
Eveniment
Cum afectează amplasarea frigiderului consumul de energie. Sfaturi pentru a reduce costul facturii la curent
Rețeaua rezerviștilor, șantaj și amenințări la comanda afaceristului Fănel Bogos. Cum au vrut să îl elimine pe șeful DSV Vaslui
Eveniment
Rețeaua rezerviștilor, șantaj și amenințări la comanda afaceristului Fănel Bogos. Cum au vrut să îl elimine pe șeful DSV Vaslui
Codul de siguranță „Angel Shot” ajunge și în barurile din Cluj. Cum pot semnala femeile faptul că sunt în pericol
Eveniment
Codul de siguranță „Angel Shot” ajunge și în barurile din Cluj. Cum pot semnala femeile faptul că sunt în pericol
Incendiu într-o parcare din Ploiești. Patru mașini au fost distruse în flăcările provocate de un scurtcircuit
Eveniment
Incendiu într-o parcare din Ploiești. Patru mașini au fost distruse în flăcările provocate de un scurtcircuit
Ultima oră
17:55 - Cum pot primi pensionarii până la 700 de lei în plus, în luna decembrie. Află cine se încadrează
17:38 - Traian Băsescu comentează cazurile de șpagă pentru înalții demnitari: Suntem la limită! Pericolul văzut de fostul președinte (VIDEO)
17:29 - Cât au costat funeraliile de stat ale lui Ion Iliescu și cine a suportat toate aceste cheltuieli
17:03 - Trump: „Îmi plac românii!”… Și totuși Victor Ponta e nemulțumit. Cum interpretează vorbele președintelui SUA
16:51 - Dani Mocanu și fratele său, condamnați pentru tentativă de omor, găsiți de autorități. Primele imagini cu cei doi după ce au fost prinși. Unde se ascundeau (FOTO, VIDEO)
16:41 - Ce avere impresionantă are Nadia Comăneci la 64 de ani. Cât primește lunar de la statul român
16:32 - Câți bani a făcut un profesor din România, în anul 2024, din meditații. Suma este cu adevărat uriașă
16:19 - Acuzații grave la adresa doctoruluI Cristian Andrei. Poliția Capitalei a deschis o anchetă
15:30 - Trucul Mădălinei Ghenea pentru un ten de porțelan: „E atât de plăcut”
15:25 - Austeritate pe piața imobiliară. Tot mai puțini români își permit un credit pentru achiziția unei locuințe