Ce-a primit lumea în pungi, de pomană, la înmormântarea lui Ion Iliescu. Pachețelele, pregătite în detaliu

Ana Maria
07 aug. 2025, 14:59
Sursa foto: Inquam Photos / Bogdan Buda

În ciuda temperaturilor ridicate, zeci de persoane au venit, joi, pentru a-i aduce un ultim omagiu fostului președinte al României, Ion Iliescu. Ceremonia de înmormântare a avut loc într-un cadru restrâns. Însă, de remarcat este faptul că soția sa, Nina Iliescu, nu a participat, din cauza problemelor de sănătate.

Cuprins:

  • Ce s-a împărțit la finalul ceremoniei religioase
  • Ce conțineau pungile de pomană de la înmormântarea lui Ion Iliescu
  • Ion Iliescu a fost înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea III

Ce s-a împărțit la finalul ceremoniei religioase

Conform obiceiurilor, la finalul slujbei religioase, cei prezenți la cimitir au primit pungi de pomană, cu diverse produse, atent pregătite de organizatori. Acestea au fost oferite ca semn de respect și recunoștință pentru prezența celor care l-au omagiat pe fostul lider de stat.

Ce conțineau pungile de pomană de la înmormântarea lui Ion Iliescu

Gestul a fost unul tradițional, dar adaptat vremurilor moderne. În fiecare pungă, potrivit Click!, s-au aflat:

  • o sticlă de apă plată
  • o doză de bere
  • o pâine
  • o porție de salam de biscuiți, desert tradițional românesc
  • colivă
  • caserole cu diverse preparate gătite
  • mai multe sortimente de prăjituri de casă

Produsele au fost alese astfel încât să onoreze tradiția ortodoxă, dar și să fie practice și ușor de transportat de către participanți.

Ion Iliescu a fost înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea III

Amintim că, joi, 7 august, Ion Iliescu a fost înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea III, cu onoruri militare.

Ceremonia a avut un caracter privat, participând doar apropiați și membri ai familiei.

Președintele Nicușor Dan și fostul președinte Klaus Iohannis nu au participat la funeralii.

Ceilalți doi foști șefi de stat din perioada postdecembristă, Traian Băsescu și Emil Constantinescu, au fost prezenți ieri la Cotroceni unde au adus un ultim omagiu.

Printre cei prezenți la ceremonia privată de înhumare s-au numărat Adrian Năstase, Toni Greblă, Viorica Dăncilă, Gelu Voican Voiculescu, Virgil Măgureanu, Șerban Nicolae, Mădălin Voicu și Ioan Mircea Pașcu.

