Ce a putut să pățească o familie de români la un hotel de 5 stele din Turcia all inclusive. E ireal ce li s-au dat să mănânce: „Meniul a fost neschimbat în fiecare zi”

O româncă a plecat în vacanță cu familia în Turcia, sperând că va avea un sejur minunat. Cu toate acestea, experiența lor nu a fost plăcută. Pentru a ajuta alți călători să evite aceeași situație, femeia a împărtășit online detaliile neplăcute ale călătoriei lor.

Experiența neplăcută a unor români în vacanța din Turcia

Gabriela și familia ei au ales o scurtă la un hotel de 5 stele. Au cumpărat bilete pentru 3 adulți și un copil, costul total fiind de 2300 de euro.

Cu toate recenziile pozitive ale hotelului în minte, cuplul cu încredere. Cu toate acestea, au fost dezamăgiți când au ajuns acolo. Femeia a împărtășit pe Facebook că serviciile hotelului au fost jalnice, curățenia a lăsat mult de dorit, iar mâncarea nu a fost la înălțimea reputației. Meniul a fost neschimbat în fiecare zi, iar capacitatea redusă a celor două restaurante a fost o problemă, scrie .

Gabriela și-a propus să ofere o avertizare celor care iau în considerare cazarea la hotelul respectiv, pentru a-i ajuta să evite să cadă în aceeași capcană cauzată de recenziile excesiv de favorabile care sunt prezentate pe site-urile oficiale ale hotelului.

Capcana recenziilor bune

„Bună ziua! Pentru cei care doresc sa-și achiziționeze un sejur la Hotel Sunmelia Side îi sfătuiesc să nu se lase păcăliți de cele 5*. Calitatea serviciilor este mult sub așteptări. Curățenia, mâncarea, băuturile, entertaiment-ul, Wi-Fi-ul, toate sunt de o calitate foarte proasta, scuza lor fiind ca sunt depășiți de nr de turiști și au nr mic de angajați( în fiecare zi se fac reclamații la managerul de curățenie, evident fără niciun rezultat). Aceeași mâncare, adică pui și macrou în fiecare zi, cartofi prăjiți congelați, piure din fulgi, standuri cu mâncare acoperite ca nu au ce servi în ele, cafea de calitate foarte proastă. Wi-Fi-ul nu merge ok nici în cameră. Deși pe Booking… și altele, hotelul are 5 restaurante a l’carte, în realitate sunt doar doua (otoman și chinezesc) care au o capacitate foarte mică (până în 50 de persoane). Sper că această recenzie să vă fie de folos!”, este mesajul transmis de româncă pe Facebook.