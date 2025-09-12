NATO strânge rândurile în fața Rusiei și lansează (Santinela Estică). Este răspunsul Alianței la incidentul cu dronele rusești care au încălcat spațiul aerian polonez.

Anunțul făcut de la sediul NATO

Operaţiunea NATO „Eastern Sentry” a fost anunțată de secretarul general, Mark Rutte, și de comandantul forţelor aliate din Europa (SACEUR), Alexus Grynkewich. Într-o conferință de presă comună, cei doi au precizat că această operațiune, cu caracter strict defensiv, reprezintă un răspuns la incidentele provocatoare ale Rusiei.

„Noi, ca NATO, trebuie să ne exprimăm clar hotărârea şi capacitatea de a ne apăra teritoriul, şi exact asta este menirea operaţiunii Eastern Sentry ”, a declarat secretarul general al NATO Mark Rutte într-o conferinţă de presă susţinută la sediul din Bruxelles.

Mark Rutte a deschis conferința de presă trecând în revistă momentul de la 10 septembrie, când mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei. Forțele aeriene de apărare au fost activat pentru a proteja teritoriul Alianței. Astfel de incidente au fost semnalate, în ultimii ani, și în România unde au fost identificate mai multe fragmente de dronă prăbușite pe teritoriul românesc.

„În primele ore ale zilei de miercuri, numeroase drone rusești au violat spațiul aerian al Poloniei, apărarea aeriană a fost activată și a asigurat protecție teritoriului NATO. A fost cea mai mare violare a teritoriului NATO și nu a fost un eveniment izolat. Nesăbuirea rușilor crește în frecvență. Vedem drone încălcând spațiul nostru aerian în România, Letonia, Estonia și Lituania”, a precizat el.

Acțiunea Rusiei este în evaluarea Alianței

Oficialul NATO a declarat că experții Alianței evaluează o posibilă intenţie care s-ar fi aflat în spatele incursiunii dronelor rusești în spațiul aerian polonez. Acestea au fost doborâte de către forţele poloneze şi aliate, pentru prima oară de la invazia Rusiei în Ucraina, din 2022. El a afirmat că acţiunea Rusiei a fost „nesăbuită şi inacceptabilă”, indiferent dacă incursiunea a fost intenţionată sau nu.

„Fie că sunt intenționate sau nu, ele sunt periculoase și inacceptabile. La o întâlnire a consiliului nord-atlantic, aliații au discutat problema după activarea articolului 4. Aliații și-au exprimat solidaritatea deplină și au denunțat comprotamentul nesăbuit al Rusiei. Scopul principal al NATO este să decurajeze agresiune și să apere fiecare membru al Alianței în fața oricărei amenințări”, a mai spus Mark Rutte.

Rusia a răspuns că forţele sale atacau Ucraina în momentul incursiunii și că nu a intenționat să lovească nici un obiectiv din Polonia. Cu toate acestea, Varşovia a respins explicațiile, susținând că a fost un atac deliberat. Mai mult, există indicii care arată că dronele ar fi vizat un hub logistic, din Polonia, de unde sunt trimise echipamente militare și muniții spre Ucraina.

Violation of Polish airspace by Russian drones is unacceptable. We welcome NATO's Operation Eastern Sentry to strengthen the eastern flank.

Ce este operațiunea „Eastern Sentry”

Secretarul general al NATO, , şi comandantul Suprem al Forţelor Aliate (SACEUR), Alexus Grynkewich, au anunţat că Alianța lansează noua operațiune de pe Flancul Estic, sub autoritatea SACEUR, Eastern Sentry. Prin „Eastern Sentry” vor fi luate măsuri menite să sporească vigilența forțelor militare aliate în zona de vecinătate cu Rusia.

„Apărarea flancului nostru estic este de importanță maximă. De aceea avem forțe desfășurate și contribuții din partea aliaților, dar și planuri să ne mărim prezența când și dacă e nevoie. Eu și generalul Grynkewich suntem aici să anunțăm lansarea „Santinelei estice” să ne consolidăm poziționarea pe flancul estic. Va începe în zilele următoare și va aduna active de la mai multe țări NATO”, a declarat secretarul general al NATO.

Generalul Grynkewich a explicat că această operațiune a fost concepută ca o acțiune flexibilă şi integrată pentru a consolida apărarea de-a lungul întregului flanc estic al NATO. Este vorba despre teritoriul care se întinde de la statele baltice în nord până la România şi Bulgaria în sud.

„Polonia şi cetăţenii din întreaga Alianţă ar trebui să fie liniştiţi de răspunsul nostru rapid de la începutul acestei săptămâni şi de anunţul nostru important de astăzi (…) Pe întreg flancul estic, ne vom adapta şi ne vom modifica constant poziţia, astfel încât să luăm adversarul prin surprindere, dar şi să răspundem la ameninţările specifice pe măsură ce acestea apar”, a spus el.

Four Allies, one shared mission on NATO's Eastern Flank

🇵🇱 Polish F-16s

🇮🇹 Italian F-35s

🇩🇪 German Eurofighters From different bases across Europe, NATO Allies are securing the skies over NATO territory.

From different bases across Europe, NATO Allies are securing the skies over NATO territory.

Ce resurse vor avea la dispoziție forțele NATO

Generalul Grynkewich a afirmat că noua operaţiune va adopta o abordare mai flexibilă în ceea ce priveşte apărarea flancului estic în ansamblu. Astfel, nu NATO nu se va limita la dislocarea unor forţe statice într-o anumită zonă ci le va muta în funcție de necesități. Misiunea, care a început deja, va implica o serie de resurse care integrează baze aeriene şi terestre.

Aliaţii, între care Danemarca, Franţa, Marea Britanie şi Germania, s-au angajat deja în misiune. Urmează ca și alți membri ai Alianței să se alăture. Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite se reunește, la cererea Poloniei, ca să discute despre incidentul cu dronele rusești.

După condamnarea fermă a Rusiei, de către liderii europeni, în urma incidentului cu dronele din spațiul polonez, Germania a extins supravegherea aeriană asupra Poloniei.

Incidentul din această săptămână, din Polonia, a ridicat întrebări cu privire la capacitatea NATO de a răspunde la acest tip de atacuri masive cu drone.

Reacția Ministerului Apărării, după anunțul NATO

a descris noua operaţie ca având drept scop apărarea teritoriului aliat, de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră. Anunțul făcut de secretarul general al NATO de la Bruxeles demonstrează coeziunea şi unitatea alianței în faţa ameninţărilor, dar și capacitatea acesteia de a reacţiona rapid şi eficient, susțin oficialii ministerului.

„România a susţinut constant necesitatea unei abordări unitare pe întreg flancul estic, obiectiv reflectat în înfiinţarea celor opt grupuri de luptă şi în măsurile de vigilenţă sporită adoptate la nivel aliat. Evaluările şi analizele de securitate prezentate de România, cu privire la ameninţările generate de utilizarea dronelor, au contribuit în mod decisiv la întărirea măsurilor de apărare şi descurajare pe flancul estic”, a transmis MApN într-un comunicat de presă.

Conform documentului, Ministerul mulţumeşte aliaţilor pentru sprijinul acordat și pentru contribuţia la consolidarea apărării pe flancul estic.

„Aliaţii trebuie să menţină solidaritatea, vigilenţa şi capacitatea de reacţie necesare în faţa provocărilor din imediata vecinătate. În ceea ce priveşte România, măsurile luate la nivel naţional, inclusiv actualizarea legislaţiei şi poziţionarea fermă a ţării noastre în cadrul aliat, au contribuit la o mai bună înţelegere a acestei ameninţări şi la adoptarea celor mai eficiente măsuri pentru consolidarea posturii de apărare şi descurajare, a declarat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.