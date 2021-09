Ce accesorii poate avea un aparat de vibromasaj?

Un aparat de vibromasaj este ideal pentru persoanele care vor sa slabeasca sau sa isi tonifieze musculatura. Cu ajutorul acestuia, poti executa o serie de exercitii fizice si miscari care transforma complet silueta. Accesoriile dintr-un set complet au rolul de a accelera acelasi proces si de a oferi beneficii suplimentare utilizatorului. Iata care pot fi acestea!

Covorasul de acupresiune

Acest covoras este asezat pe platforma si ajuta in prevenirea durerilor de spate. Combinatia vibratiilor in partea inferioara cu masajul asigurat de accesoriu creeaza un sentiment de relaxare complet. Din acelasi motiv, poti pierde rapid in greutate. Fiecare 5-10 minute pe aparat echivaleaza cu o ora de jogging sau cu 30 de minute de yoga.

Cu alte cuvinte, caloriile sunt arse mult mai rapid decat in cazul alergarii. In plus, circulatia sangelui este imbunatatita. Proeminentele covorului pot fi mari sau mici, masajul fiind reglat in functie de preferinte. Dimensiunile acestui accesoriu sunt insa unele variate si depind de ce model de aparat vibromasaj decizi sa achizitionezi.

Telecomanda

Fiecare telecomanda este diferita, dar gama de functii ramane una similara. Astfel, un produs cu vibratii poate fi utilizat de catre persoane cu orice nivel de pregatire in domeniul fizic. Spre exemplu, modelul SVP01 AZUR ofera 10 programe de antrenament. Pe langa acestea, exista un mod manual care adapteaza exercitiul la capacitatea si nevoile personale.

Telecomanda permite ajustarea vitezei si a intensitatii. Un alt lucru pe care-l poti face este sa setezi timpul de la 20 de minute sau mai putin. Incepatorii au nevoie de vibratii joase, care sa elimine surplusul de greutate. Utilizatorii avansati beneficiaza insa de alternative pentru modelarea intregului corp. Un aparat de vibromasaj poate fi util si pentru persoanele in varsta, deoarece are efecte benefice asupra sanatatii, imbunatatind circulatia sangelui.

Benzile de rezistenta

Benzile elastice sunt un echipament sportiv care ofera o rezistenta superioara muschilor in timpul exercitiilor. Acestea au capatat popularitate, datorita faptului ca sunt eficiente si au un impact pozitiv asupra rezultatelor pe termen lung. In cazul unui aparat de vibromasaj, acestea se pot regla pe lungime, avand manerele moi.

Drept urmare, exista numeroase ajustari pentru prindere si poti controla dificultatea fiecarui exercitiu. Acest lucru creeaza posibilitatea de a-ti antrena corpul la un nivel adecvat, fara sa existe presiune pe articulatii. Spre deosebire de greutatile libere, acest accesoriu nu depinde de gravitatie si reduce efectul de compresie.

Ce optiuni de antrenament exista cu un aparat vibromasaj?

Prima alternativa sunt vibratiile oscilante sau cele cu balansare verticala. Acestea se potrivesc celor care isi doresc antrenamente specializate la nivel inalt si nu sunt comode pentru utilizatorii noi. Persoanele cu experienta in domeniul sportiv le pot gasi insa foarte utile, in special daca acestea functioneaza la o frecventa de pana la 40 Hz. Vibratiile 3d includ directii variate si pot ajunge la o frecventa de 6-12 Hz. Exista si vibratii orizontale, care presupun balansarea dintr-o parte in alta.

Indiferent de preferinte, alege un dispozitiv cu cadru solid si robust. Unele aparate de vibromasaj pot avea puterea mai mare a motorului, ceea ce asigura performante superioare si un nivel de zgomot redus. Verifica modelele disponibile la un magazin online specializat si alege ceea ce ti se potriveste mai bine!