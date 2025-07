Ce alimente ar trebui să consumăm pe timp de caniculă? Sfaturile unui medic

Medicul Alexandru Nechifor a venit cu o serie de pentru . El a spus ce ar trebui să mâncăm și ce ar trebui să evităm, în această perioadă cu temperaturi ridicate.

Alimente de consumat și alimente de evitat

Fructele și legumele colorate sunt cele mai bune variante pentru caniculă. Ele ne mențin hidratați pe parcursul zilei.

„Fructele și legumele colorate, bogate în apă, antioxidanți și minerale, sunt aliații noștri principali vara. Ne ajută să ne hidratăm, ne protejează celulele de stresul oxidativ și susțin mecanismele naturale de termoreglare ale corpului. Pepenele roșu și galben, extrem de hidratant (peste 90% apă), bogat în vitamina C, betacaroten și licopen. Castravetele, salata verde, dovlecelul, legume ușor digerabile, care rehidratează eficient. Roșii, ardei, ridichi-aduc un plus de potasiu și vitamina C, necesare în combaterea epuizării. Fructele de pădure – afine, zmeură, căpșuni – sunt bogate în antioxidanți puternici care protejează vasele de sânge”, susține dr. Alexandru Nechifor, medicul specialist în medicină internă, conform .

Hidratarea este esențială, mai ales în aceste perioade. Este recomandat consumul a minimum 2–2,5 litri de apă pe zi. Pe lângă apă, pot fi utile ceaiurile neîndulcite, supele reci, iaurturile și fructele zemoase.

„Fructele și legumele nu aduc doar apă, ci și electroliți esențiali – potasiu, magneziu, calciu – pierduți prin transpirație”, susține medicul gălățean Alexandru Nechifor.

De evitat sunt băuturile alcoolice și carbogazoase ce favorizează deshidratarea. Cafea în exces nu este nici ea exclusă.

„Sunt de lăsat si alimentele grele, prăjite, procesate. Toate acestea solicită excesiv digestia și cresc temperatura internă”, mai spune dr. Nechifor.

De asemenea, pentru a evita suprasolicitarea termică, evitați expunerea directă la soare în intervalul 11:00 – 17:00, urtați haine deschise la culoare, din materiale naturale, și acoperiți capul.

Un alt aspect esențial este odihna în spații răcoroase. Mai mult, dușurile călduțe pot ajuta la reglarea temperaturii corporale.

Persoanele vulnerabile au nevoie de atenție specială, atrage atenția medicul Alexandru Nechifor.

„Vârstnicii, copiii, persoanele cu boli cronice sau aflate sub tratamente diuretice trebuie să fie monitorizați atent. Chiar și o deshidratare ușoară le poate afecta starea generală. Semnele de alarmă sunt: crampe musculare, amețeală,

uscăciunea gurii, scăderea tensiunii. În astfel de cazuri, se recomandă consult medical rapid”, concluzionează medicul.