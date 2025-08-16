B1 Inregistrari!
Steagul roșu ignorat de turiști pe litoral: Un bărbat s-a înecat. Patru persoane salvate după ce turiștii au format lanț uman (VIDEO)

Steagul roșu ignorat de turiști pe litoral: Un bărbat s-a înecat. Patru persoane salvate după ce turiștii au format lanț uman (VIDEO)

George Lupu
16 aug. 2025, 16:36
Steagul roșu ignorat de turiști pe litoral: Un bărbat s-a înecat. Patru persoane salvate după ce turiștii au format lanț uman (VIDEO)
Sursa foto: Captura video

Turiștii aflați pe litoral ignoră steagul roșu arborat de salvamari. Astfel, nu e de mirare că cel mai aglomerat weekend al verii s-a transformat într-o zi neagră pe litoralul românesc.

Cuprins

  • În ce stațiuni a fost arborat steagul roșu
  • Ce semnifică avertizările salvamarilor

În ce stațiuni a fost arborat steagul roșu

În stațiunea Jupiter, un bărbat de 35 de ani și-a pierdut viața după ce a fost surprins de valuri, iar alte patru persoane – între care doi copii – au fost la un pas de tragedie.

Turiștii au format un lanț uman pentru a-i scoate la mal. La Neptun, salvamarii au intervenit de mai multe ori pentru a salva oameni care au intrat în mare, deși era arborat steagul roșu, simbol al scăldatului interzis.

În Jupiter și Neptun, patru persoane, inclusiv doi copii, au fost în pericol de înec, iar un bărbat a murit.

Steagul roșu înseamnă scăldatul interzis. Ignorarea lui poate avea consecințe fatale, chiar și pentru înotătorii experimentați, au transmis salvamarii.

Sudul litoralului a fost scena a zeci de intervenții într-o singură zi. La Eforie Nord, reporterii au surprins sute de turiști în apă, deși steagul roșu fusese arborat încă de la primele ore. Doar pe acel sector, salvamarii au scos șase persoane din mare, potrivti Antena 3.

În aceste zile, peste 150.000 de turiști se află pe litoral, iar numărul intervențiilor a atins cote record. De la începutul sezonului estival, mai multe vieți au fost curmate în mare, în vacanțe care ar fi trebuit să însemne relaxare și bucurie.

Ce semnifică avertizările salvamarilor

Salvamarii nu pot scoate forțat turiștii din apă; pot doar avertiza și interveni, riscându-și viața. Refuzul de a respecta avertismentele salvamarilor reflectă nu doar lipsa de responsabilitate, ci și un deficit de educație civică și empatie față de salvatori.

Steagul roșu înseamnă interdicție totală de scăldat, indiferent de nivelul apei sau de abilitățile de înot.

Fiecare val aparent inofensiv poate ascunde curenți care trag spre larg. Salvamarii nu sunt acolo pentru a strica vacanța, ci pentru a preveni tragedii.

De asemenea, turiștii riscă amenzi dure, dacă ignoră restricțiile de pe litoral.

