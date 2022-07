Ce amenzi riscă cei care vând porumb pe plajă

„Covrigi avem”, „Hai la porumb!”, „Gogoși, gogoși, pentru copii pofticioși!” sunt doar câteva dintre sloganurile pe care le aud , de dimineață până seară, semn că a început și sezonul comerțului ambulant.

Unii turiști sunt agasați de comercianții ambulanți

O turistă sosită din Iași a semnalat pentru cât de agasant și periculos pentru sănătate i s-a părut că este fenomenul comerțului ambulant.

„Suntem veniți la Constanța de săptămâna trecută și am ales să mergem la plajă în zona Faleză Nord. La fiecare 10 minute trecea câte unul care avea ceva de vânzare: porumb fiert, mere glazurate, covrigi, gogoși, zmee, rochii de vară, jucării. Sunt agasanți! Ca să nu mai spun că cei mici văd, încep să ceară, iar noi trebuie să repetăm același discurs de nenumărate ori pe zi: „Nu îți iau acum, când plecăm de la plajă!”. Noi suntem conștienți că nu este sănătos să consumi astfel de produse, că au stat în soare toată ziua și este rețeta perfectă pentru toxiinfecție alimentară. Nu am putut să nu remarc faptul că deși am văzut comercianți ambulanți la fiecare 10 minute nu am văzut niciun polițist, jandarm sau polițist local în cele cinci zile în care am fost la plajă!”, a afirmat Luminița Neagoe.

Potrivit datelor transmise de Direcția Generală Poliția Locală Constanța, lucrătorii acestei instituții au aplicat într-o săptămână aproximativ 180 de sancțiuni pentru comerț ambulant. Astfel, în perioadele 24 – 26 iunie și 30 iunie – 3 iulie, între 4 și 6 polițiști locali au fost, zilnic, pe plajă, între Pescărie și Summerland și de la plaja Modern până la Reyna.

Aceștia au legitimat 185 de persoane și au aplicat 180 de sancțiuni: șase pentru cerșetorie, 170 pentru comerț ambulant și două pentru aruncarea de gunoaie pe domeniul public. Valoarea sancțiunilor a fost de aproximativ 22.750 de lei și au fost confiscate tăvi de plastic, găleți de plastic, zmee, coșuri scoici, scoici și brățări de scoici.