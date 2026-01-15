În 2025, românii au citit cu mai multă grijă și intenție ca niciodată. Potrivit datelor publicate de , sănătatea a fost una dintre temele care au dominat alegerile de lectură. Acest lucru arată că tot mai mulți oameni caută informații utile pentru un stil de viață mai bun.

În același timp, literatura clasică a revenit puternic în preferințele cititorilor. Surpriza anului vine însă din zona celor mici. Cea mai vândută carte a fost una pentru copii.

Ce îi împinge pe români spre cărți care promit echilibru și control

Tot mai mulți români au transformat lectura, în 2025, într-un instrument practic pentru o viață mai echilibrată. Topurile de vânzări au fost dominate de cărțile despre sănătate și wellbeing, semn că interesul pentru corp, minte și stare de bine este mai puternic ca oricând. Titluri precum „Marele dicționar al bolilor și afecțiunilor” de Jacques Martel, „Creierul și misterele sufletului” de Leon Dănăilă și „Revoluția glucozei” de Jessie Inchauspe s-au numărat printre cele mai cumpărate volume.

„În 2025, vedem că românii nu mai aleg cărțile doar pentru informare sau relaxare. Lectura este folosită pentru a înțelege cum să gestioneze mai bine stresul, corpul, emoțiile și ritmul vieții de zi cu zi. Este o alegere mult mai pragmatică și mai asumată decât în trecut”, a explicat Loredana Tudor, Marketing Manager Libris.

Aceasta subliniază și o tendință clară. Cititorii caută cărți care oferă explicații structurate, ghidaj și stabilitate, într-o perioadă în care oamenii simt nevoia să își recapete controlul asupra propriei vieți.

Literatura clasică, din nou la modă. Ce îi atrage pe cititori

Literatura clasică își recapătă forța și revine surprinzător de puternic în alegerile românilor. Cititorii par să caute tot mai mult emoție, profunzime și răspunsuri reale în cărți. În topul celor mai citite titluri se regăsesc „Nopți albe” de Feodor Dostoievski și „Ferma animalelor” de George Orwell.

O parte importantă din această revenire se datorează și fenomenului BookTok. Acesta a reușit să readucă în lumina reflectoarelor opere considerate cândva dificile sau rezervate cititorilor pasionați.

Dintre toate, „Nopți albe” s-a conectat cel mai puternic cu generația Z, datorită temelor sensibile și extrem de actuale. Cartea a urcat pe locul al doilea în topul general Libris, după ce în 2024 se afla doar pe poziția a noua, semn că acest fenomen nu este trecător.

„BookTok nu produce rotații rapide de titluri, ci consolidează un nucleu relativ stabil de aproximativ 15–20 de volume care rămân relevante pe termen lung. Alegerea este ghidată preponderent de impactul emoțional al lecturii, mai degrabă decât de analiză critică sau notorietate literară, ceea ce explică revenirea autorilor clasici în topuri printr-o lectură contemporană, aliniată preocupărilor actuale ale publicului tânăr”, a spus Loredana Tudor.

În același timp, interesul pentru lectură se vede clar și în zona familiei. au reprezentat 27,14% din totalul comenzilor pe Libris.ro, semnalând o orientare tot mai puternică spre educație și citit în familie. „Micul Prinț” rămâne liderul detașat al categoriei, urmat de volume precum „101 povești de noapte bună” și „O vară cu Isidor” de Veronica D. Niculescu.

De unde și cum au cumpărat românii cărți în 2025

Cumpărarea de carte în 2025 a fost dominată clar de mediul digital. a devenit principalul instrument prin care românii își aleg și comandă lecturile. Potrivit datelor Libris.ro, traficul mobil a generat 80,4% din totalul vizitelor.

Cele mai multe comenzi pe cap de locuitor au venit din Ilfov, Brașov și București, în timp ce Harghita, Covasna și Teleorman s-au situat la polul opus. În același timp, statistica scoate la iveală și cazuri spectaculoase. Un cititor din Constanța a cumpărat cărți în valoare de 81.950 lei. Un alt cititor, din București, a plasat 170 de comenzi într-un singur an.

Tendința se vede și în zona corporate. Aici, o singură comandă a inclus 4.600 de exemplare, în valoare de 154.901,73 lei.

„Lectura rămâne o alegere constantă și relevantă, atât pentru cititorii individuali, cât și pentru organizații. Cartea este percepută ca un instrument de educație, reflecție și dezvoltare, nu ca un consum ocazional”, a mai precizat Loredana Tudor, notează libertatea.ro.

Ce au citit cel mai mult oamenii anul trecut

Topul celor mai vândute cărți de pe Libris.ro în 2025 arată un mix interesant între lecturi pentru copii și literatură clasică. În același timp, cititorii au ales în număr mare și titluri orientate spre sănătate și dezvoltare personală.

Pe primul loc se află „Micul Prinț” de Antoine de Saint-Exupéry, urmat de „Nopți albe” de Feodor Dostoievski și „Marele dicționar al bolilor și afecțiunilor” de Jacques Martel. În clasament se regăsesc și volume cu impact puternic precum „Omul în căutarea sensului vieții” de Viktor E. Frankl sau „Puterea extraordinară a subconștientului tău” de Joseph Murphy, dar și nume consacrate precum Dan Brown, cu „Secretul Secretelor”.

Interesul pentru rămâne vizibil prin titluri precum „Creierul și misterele sufletului” de Leon Dănăilă, „Plante tămăduitoare” de Nicolae și Mihaela Onu și „Revoluția glucozei” de Jessie Inchauspe, în timp ce literatura clasică își păstrează locul prin „Ferma animalelor” de George Orwell.