Ce averi au cei 11 candidați la prezidențiale. Cei mai bogați candidați

a validat lista candidaților la alegerile prezidențiale din luna mai, astfel că românii vor găsi 11 nume pe buletinul de vot.

BEC a făcut publice și averile celor 11 candidați la prezidențiale. Astfel, unul dintre cei mai bogați candidați este Crin Antonescu. Acesta a declarat , dar are 3 terenuri, 2 case, 2 apartament, 340.000 de euro în bănci și bijuterii de 18.000 de euro. Soția sa, Adină Vălean, a câștigat anul trecut 235.000 de euro, conform

Victor Ponta are trei apartamente, unul în Turcia, în Emiratele Arabe Unite și în București. Are 140.000 de euro în conturi și a declarat venituri de 260.000 de lei. În plus, fostul premier al României are ceasuri de 20.000 de euro.

George Simion nu are nici case, nici terenuri, dar a primit 60.000 de euro dar la botezul copilului și are 137.000 de lei din salariul de parlamentar. În plus, a reușit să strângp economii de 250.000 de lei.

Candidatul care stă în chirie

Nici Nicușor Dan nu are proprietăți imobiliare și stă în chirie în București. Dar, are un teren la Predeal și peste 400.000 de lei economii și 150.000 de euro datorii la bănci. Are 439.536 de lei într-un cont bancar și 296.675 de lei din salariul de primar. În plus, are și un Citroen din 1986.

Elena Lasconi are 7 terenuri, 3 apartamente în București și o casă în Argeș. Pe lângă acestea, are datorii de circa 388.000 de lei la bancă.

Cristian Terheș are 5 terenuri intravilan, patru în Bihor și unul în Sălaj, 3 apartamente, 2 mașini, șase conturi bancare împreună cu soția sa de circa 50.000 de euro. Acesta are acțiuni Fidelity deținute de soție de circa 95.000 de dolari. Acesta a declarat un salariu anual de 99.000 de euro de la Parlamentul European, iar soția sa de 50.000 de dolari.

Lavinia Șandru are un apartament în București, două mașini, bijuterii și obiecte de artă de 12.000 de euro. Are în jur de 280.000 de euro în conturi deschise la bancă și spune că a investit 300.000 de euro în titluri de stat. În 2024, a încasat în jur de 37.000 de lei din salariile de la Stratcom Media & Film (unde este director general) și de la Inițiativa Ecologistă Europeană. A mai primit 276.000 de lei din cedarea drepturilor de autor și este asociată în patru firme.

Silviu Predoiu are 2 apartamente în București, o casă de vacanță și 5 hectare de teren agricol în Constanța. Mai deține 2 mașini, ceasuri de 7.000 de euro și șapte conturi cu 101.264 de lei, 37.033 de euro și 20.000 de dolari. Pensia sa de serviciu este de 260.760 de lei, iar cea a soției este de 100.800 de lei.

Sebastian Popescu nu a menționat niciun venit în ultimul an, dar are o casă în Făurești, județul Vâlcea, un teren intravilan și 13 terenuri agricole.

Candidatul cu cinci mașini

Daniel Funerariu are 2 terenuri agricole în județul Timiș, 2 apartamente, o casă de locuit și un teren în Germania. Deține 5 mașini și bijuterii de 15.000 de euro. Acesta are 370.000 de euro, 15.500 de lei moldovenești, 1.300.000 de yeni și 48.441 de lei în 19 conturi bancare. Fostul ministru a investit 12.600 de euro în două companii din Franța și Elveția, iar anul trecut a încasat 138.000 de euro de la Gopa PACE, 56.615 de lei din salariul de profesor, 20.000 de lei din consultanța Informat, 8.700 de euro consultanța la Oriensys și 2.500 de lei drept arundă.

John-Ion Banu-Muscel are 4 terenuri în Argeș, Giurgi și Carolina de Sud. Are trei case, una în Carolina de Sud, Florida, unde mai are și un apartament, și București. Acesta mai deține 2 mașini, un tractor, un tablou de 30.000 de dolari și statuete de bronz de 25.000 de dolari. Deține 400.000 de dolari și 300.000 de lei în conturi bancare și are datorii de 248.500 de dolari. Acesta a încasat 75.000 de dolari ca CEO la Ocean Test Equipment, pensie de la guvernul american de 21.350 de dolari și 48.000 de dolari din activități agricole, mai scrie