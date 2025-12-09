Ambasada Ucrainei la București critică decizia Orchestrei Filarmonicii de Stat „Transilvania” de a concerta alături de doi artiști ruși: dirijorul Andrey Boreyko şi pianistul Nikolay Lugansky.

Ambasada Ucrainei la București: „Nicio melodie nu poate diminua suferința poporului ucrainean”

Într-o postare pe rețelele de socializare, Ambasada Ucrainei la București și-a exprimat părerea în ceea ce privește concertul artiștilor ruși care urmează să aibă loc la Cluj.

„Ferm condamnăm desfăşurarea concertelor artiştilor ruşi în statele Uniunii Europene în condiţiile războiului în desfăşurare, declanşat de Rusia împotriva Ucrainei. Arta muzicală nu poate fi folosită ca paravan pentru a abate atenţia de la crimele Rusiei, iar nicio melodie nu poate a diminua suferinţa poporului ucrainean, care plăteşte zilnic cu vieţi pentru libertatea Ucrainei şi a întregii Europe”, se arată într-o postare pe reţelele de socializare a .

Când urmează să aibă locul concertul celor doi artiști ruși

În continuarea postării, Ambasada Ucrainei în România a vorbit despre condițiile crunte pe care le suportă ucraineni de la începerea războiului. Imaginea sumbră a vieții cetățenilor ucraineni a fost pusă în oglindă cu cea a artiștilo ruși care urmează să susțină un concert în România.

„Vor răsuna aplauze pentru artişti care se pregătesc pentru concertele lor şi îşi perfecţionează măiestria muzicală într-un stat care, zi de zi, îi forţează pe milioane de ucraineni să asculte alte sunete: exploziile rachetelor, zgomotul dronelor şi sirenele de alertă aeriană. În timp ce artiştilor ruşi li se oferă posibilitatea de a performa în condiţii confortabile a oraşelor europene paşnice, artiştii ucraineni dorm în adăposturi antiaeriene, rămân fără căldură şi lumină. O parte dintre ei nu se află astăzi pe scenă, ci în tranşee reci, pe linia frontului, riscându-şi zilnic viaţa pentru libertate, democraţie şi valorile europene”, au adăugat reprezentanții Ambasadei.

Concertul artiştilor ruşi Andrey Boreyko şi Nikolay Lugansky, în acompaniamentul Orchestrei Filarmonicii de Stat „Transilvania”, ar urma să aibă loc pe 12 decembrie.

Ambasada Ucrainei la București: „Cultura rusă este inseparabilă de propaganda statului-agresor”

Reprezentanții Ambasadei Ucrainei își justifică poziția, spunând că arta nu poate fi separata de influența și propaganda autorităților ruse. Potrivit sursei citate, unul dintre artiștii care urmează să performeze pe scena de la Cluj a concertat și în teritoriile ocupate de Rusia de la începutul războiului.

„(…) Cultura rusă astăzi, asemenea sportului şi altor domenii, este inseparabilă de autorităţile ruse, de propaganda şi puterea soft a statului-agresor. În această vineri, un artist care a susţinut concerte pe teritoriile temporar ocupate de Rusia al Ucrainei, legitimând în acest fel controlul ilegal rus, va promova în România aceeaşi cultură rusă. Ferm condamnăm desfăşurarea concertelor artiştilor ruşi în statele Uniunii Europene în condiţiile războiului în desfăşurare, declanşat de Rusia împotriva Ucrainei. Arta muzicală nu poate fi folosită ca paravan pentru a abate atenţia de la crimele Rusiei, iar nicio melodie nu poate a diminua suferinţa poporului ucrainean, care plăteşte zilnic cu vieţi pentru libertatea Ucrainei şi a întregii . Slavă Ucrainei!”, se arată în postarea Ambasadei Ucrainei.