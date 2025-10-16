Scandal uriaș la Spitalul Militar, în care e implicată generalul Florentina Ioniță Radu, prima femeie general cu două stele din Armata Românei. Ea este anchetată de DNA pentru corupție. Prejudiciul depășește 1,5 milioane de euro. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a decis să nu-i mai prelungească mandatul și să numească un locțiitor până la organizarea unui concurs public.

Ministerul Apărării a reacțioanat după acuzațiile grave care zguduie Spitalul Militar Central din București.

Potrivit anchetatorilor, prejudiciul în dosar depășește 1,5 milioane de euro. Investigația ar viza mai multe contracte și achiziții realizate în perioada în care aceasta conducea unitatea medicală.

Ce spune ministrul Apărării despre scandalul în care e implicată generalul Florentina Ioniță Radu

Ministrul a explicat că generalul Florentina Ioniță Radu ar fi trebuit să iasă la pensie încă din 2022, dar a beneficiat de trei prelungiri de mandat.

„În iunie, am decis să nu mai prelungesc mandatul managerului Florentina Ioniță de la Spitalul Militar Central.

Mandatul se încheie la finalul lunii.

Am luat această decizie după ce am fost informat de Corpul de Control despre existența unor suspiciuni de corupție și dosare la DNA și Parchetul Militar. Doamna general maior Florentina Ioniță a mai beneficiat deja de trei prelungiri, până la numirea mea ca ministru, deși a ajuns din 2022 la vârsta de pensionare. În aceste condiții, am semnat și înaintat și documentele pentru trecerea în rezervă.”, a transmis Moșteanu, pe .

Cine va conduce Spitalul Militar

Până la numirea unui nou manager, funcția de comandant va fi preluată temporar de un ofițer locțiitor, desemnat de Direcția Medicală.

„În perioada următoare, funcția de comandant va fi preluată temporar de un ofițer, locțiitor al comandantului, desemnat de Direcția Medicală. Ulterior, vom organiza concurs deschis pentru ocuparea funcției.

Transparență și lege – acestea sunt principiile pe baza cărora voi conduce Ministerul Apărării.”, a mai adăugat ministrul Apărării.

Cine este generalul Florentina Ioniță Radu

Florentina Ioniță Radu a fost decorată de trei ori de fostul președinte Klaus Iohannis. De asemenea, a primit titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Buzău.

Cariera sa a fost, însă, umbrită de suspiciunile de corupție, care au atras atenția publicului și a Ministerului Apărării.

Procurorii urmează să stabilească exact modul în care s-au produs faptele de corupție și cine sunt ceilalți implicați în dosar.