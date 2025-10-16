B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Prima reacție a ministrului Apărării, după ce șefa Spitalului Militar a ajuns să fie cercetată de DNA: „Am semnat documentele pentru trecerea în rezervă”

Prima reacție a ministrului Apărării, după ce șefa Spitalului Militar a ajuns să fie cercetată de DNA: „Am semnat documentele pentru trecerea în rezervă”

Ana Maria
16 oct. 2025, 19:21
Prima reacție a ministrului Apărării, după ce șefa Spitalului Militar a ajuns să fie cercetată de DNA: Am semnat documentele pentru trecerea în rezervă
Sursa Foto: Ionuț Moșteanu / Facebook
Cuprins
  1. Ce spune ministrul Apărării despre scandalul în care e implicată generalul Florentina Ioniță Radu
  2. Cine va conduce Spitalul Militar
  3. Cine este generalul Florentina Ioniță Radu

Scandal uriaș la Spitalul Militar, în care e implicată generalul Florentina Ioniță Radu, prima femeie general cu două stele din Armata Românei. Ea este anchetată de DNA pentru corupție. Prejudiciul depășește 1,5 milioane de euro. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a decis să nu-i mai prelungească mandatul și să numească un locțiitor până la organizarea unui concurs public.

Ministerul Apărării a reacțioanat după acuzațiile grave care zguduie Spitalul Militar Central din București.

Potrivit anchetatorilor, prejudiciul în dosar depășește 1,5 milioane de euro. Investigația ar viza mai multe contracte și achiziții realizate în perioada în care aceasta conducea unitatea medicală.

Ce spune ministrul Apărării despre scandalul în care e implicată generalul Florentina Ioniță Radu

Ministrul Ionuț Moșteanu a explicat că generalul Florentina Ioniță Radu ar fi trebuit să iasă la pensie încă din 2022, dar a beneficiat de trei prelungiri de mandat.

„În iunie, am decis să nu mai prelungesc mandatul managerului Florentina Ioniță de la Spitalul Militar Central.

Mandatul se încheie la finalul lunii.

Am luat această decizie după ce am fost informat de Corpul de Control despre existența unor suspiciuni de corupție și dosare la DNA și Parchetul Militar. Doamna general maior Florentina Ioniță a mai beneficiat deja de trei prelungiri, până la numirea mea ca ministru, deși a ajuns din 2022 la vârsta de pensionare. În aceste condiții, am semnat și înaintat și documentele pentru trecerea în rezervă.”, a transmis Moșteanu, pe Facebook.

Cine va conduce Spitalul Militar

Până la numirea unui nou manager, funcția de comandant va fi preluată temporar de un ofițer locțiitor, desemnat de Direcția Medicală.

„În perioada următoare, funcția de comandant va fi preluată temporar de un ofițer, locțiitor al comandantului, desemnat de Direcția Medicală. Ulterior, vom organiza concurs deschis pentru ocuparea funcției.

Transparență și lege – acestea sunt principiile pe baza cărora voi conduce Ministerul Apărării.”, a mai adăugat ministrul Apărării.

Cine este generalul Florentina Ioniță Radu

Florentina Ioniță Radu a fost decorată de trei ori de fostul președinte Klaus Iohannis. De asemenea, a primit titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Buzău.

Cariera sa a fost, însă, umbrită de suspiciunile de corupție, care au atras atenția publicului și a Ministerului Apărării.

Procurorii urmează să stabilească exact modul în care s-au produs faptele de corupție și cine sunt ceilalți implicați în dosar.

Tags:
Citește și...
Sora lui Carmen Dan, reținută pentru înșelăciuni de peste 1,3 milioane euro. Schema prin care acționau Simona Stan și complicele ei (GALERIE FOTO)
Eveniment
Sora lui Carmen Dan, reținută pentru înșelăciuni de peste 1,3 milioane euro. Schema prin care acționau Simona Stan și complicele ei (GALERIE FOTO)
Vacanță cu peripeții pentru o turistă româncă în Cipru. Cum s-a transformat călătoria într-o provocare
Eveniment
Vacanță cu peripeții pentru o turistă româncă în Cipru. Cum s-a transformat călătoria într-o provocare
Austeritatea nu împiedică administrațiile locale să facă pregătiri pentru Crăciun. Orașul care va cheltui cel mai mult pe decorațiuni
Eveniment
Austeritatea nu împiedică administrațiile locale să facă pregătiri pentru Crăciun. Orașul care va cheltui cel mai mult pe decorațiuni
Copiii din UE vor avea acces limitat la rețelele sociale. Ce măsuri pregătește Parlamentul European
Eveniment
Copiii din UE vor avea acces limitat la rețelele sociale. Ce măsuri pregătește Parlamentul European
Cum să mănânci paste fără să te îngrași. Secretul dezvăluit de Mihaela Bilic: „Atenție!”
Eveniment
Cum să mănânci paste fără să te îngrași. Secretul dezvăluit de Mihaela Bilic: „Atenție!”
ISMB impune reguli stricte pentru „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”. Ce excursii nu mai sunt permise
Eveniment
ISMB impune reguli stricte pentru „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”. Ce excursii nu mai sunt permise
3 din 4 români care cumpără online sunt influențați de social media! Ce îi convinge și unde renunță
Eveniment
3 din 4 români care cumpără online sunt influențați de social media! Ce îi convinge și unde renunță
O copilă e suspectată că și-ar fi ucis mama. Poliția Capitalei caută trupul femeii
Eveniment
O copilă e suspectată că și-ar fi ucis mama. Poliția Capitalei caută trupul femeii
Sistemul SGR-RetuRO se extinde. Ce soluții aduce programul pentru recilarea în zonele rurale
Eveniment
Sistemul SGR-RetuRO se extinde. Ce soluții aduce programul pentru recilarea în zonele rurale
Newsweek: Anunț de la Casa de Pensii pentru o categorie de pensionari: Primiți bani în plus
Eveniment
Newsweek: Anunț de la Casa de Pensii pentru o categorie de pensionari: Primiți bani în plus
Ultima oră
20:53 - Părinții pot primi zile libere plătite dacă școlile se închid. Cine beneficiază de această măsură
20:44 - Un tablou semnat de Picasso a dispărut în timpul unui transport de la Madrid la Granada. La ce sumă este evaluată pictura
20:39 - Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu Vladimir Putin lângă România, mai exact, în Ungaria. Ce au discutat cei doi la telefon cu privire la războiul „rușinos” dintre Rusia și Ucraina
20:05 - O artistă a fost arestată la Sankt Petersburg după ce a cântat o piesă anti-Putin: „Să tremure bătrânul de frică”
19:53 - Sora lui Carmen Dan, reținută pentru înșelăciuni de peste 1,3 milioane euro. Schema prin care acționau Simona Stan și complicele ei (GALERIE FOTO)
19:50 - Vacanță cu peripeții pentru o turistă româncă în Cipru. Cum s-a transformat călătoria într-o provocare
19:40 - Emil Rengle, dezvăluiri de pe traseul Asia Express: „Oamenii care nu aveau foarte mult de oferit, ne ofereau cel mai mult. Cei care aveau potențial financiar nu erau deschiși să ajute”
19:31 - Austeritatea nu împiedică administrațiile locale să facă pregătiri pentru Crăciun. Orașul care va cheltui cel mai mult pe decorațiuni
19:30 - Dezastrul de la mobilizare. PSD cere demisia lui Moșteanu
19:03 - Cu ce problemă gravă de sănătate s-a confruntat Anca Serea: „Am leșinat pe stradă”