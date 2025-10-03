Ionuț Moșteanu, despre isteria dronelor rusești: a declarat într-un interviu că reacția publicului la aceste aparate de zbor este adesea disproporționată și exploatată propagandistic de Vladimir Putin. Oficialul a subliniat că dronele au devenit esențiale pe frontul din Ucraina, însă România are proceduri clare prin care poate doborî orice obiect aerian care încalcă spațiul său aerian, garantând siguranța cetățenilor.

De ce spune Ionuț Moșteanu despre „isteria” dronelor rusești că este disproporționată

Ionuț Moșteanu a reamintit faptul că, în urmă cu doar trei ani, atenția opiniei publice și a specialiștilor era concentrată asupra tancurilor și rachetelor, considerate atunci principalele arme decisive pe câmpul de luptă. Astăzi, situația s-a schimbat radical, iar dronele au devenit un simbol al conflictului din Ucraina și al noilor forme de război.

„Se vorbește foarte mult de drone. Pe bună dreptate, sunt echipamente utile. Sunt de acord că e o isterie cumva ușor disproporționată. E un pericol nou pentru lumea modernă. Reprezintă un armament nou. Nimeni nu vorbea, când pomeneai de armată, nu vorbeai de drone”, a declarat ministrul Apărării, potrivit digi24.ro.

Moșteanu a subliniat că ele au contribuit decisiv la capacitatea Ucrainei de a rezista presiunii armatei ruse, dar în același timp Vladimir Putin exploatează fiecare incident pentru a amplifica teama în societățile occidentale, folosindu-le ca instrument de propagandă.

Cum descrie Ionuț Moșteanu evoluția în lupta cu dronele rusești

Potrivit ministrului, atât Rusia, cât și aliații occidentali au avansat în dezvoltarea dronelor. Acestea pot fi folosite pentru recunoaștere, dar și ca arme de atac. Moșteanu a spus că, deși nu sunt o invenție nouă, atenția acordată lor a explodat după incidentele din Polonia, și Danemarca.

„Multe țări nici n-au legislație să le dea jos. Discutând cu mai mulți, îmi dau seama în momentul ăsta că noi avem printre cele mai avansate legislații din punctul ăsta de vedere, din Europa. Europenii, marea lor majoritate nu pot să tragă în ele pe teritoriul național, în spațiu civil, să spun așa”, a precizat acesta.

Cine ia decizia de a doborî dronele în spațiul aerian al României

Ionuț Moșteanu a mai explicat că, din 4 iulie, comandantul misiunii are dreptul să ordone doborârea unei drone intrate ilegal în . Totuși, atacul trebuie executat cu prudență, pentru a evita pagube colaterale.

„Trebuie să o prinzi la momentul oportun, în momentul în care poți să o fixezi, să tragi cu racheta în ea și să fii sigur că nu se întâmplă altceva, adică nu se duce în direcția unor pensiuni de exemplu, că racheta aia dacă drona zboară la 300 de metri altitudine, dacă a ratat-o, ea are un sistem de autodistrugere, în a doua secundă ea jos, că tragi de sus în jos cu avionul în dronă”, a spus ministrul, amintind că legea 73, intrată în vigoare pe 19 mai, reglementează clar aceste situații.