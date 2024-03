Ce dezvăluiri a făcut Marian Godină în cazul șoferului drogat care a ucis doi tineri în 2 Mai: „Pot să confirm că nu există aparat drugtest”

Cazul accidentului din stațiunea 2 Mai, unde un tânăr în vârstă de 19 ani, sub influența drogurilor, a omorât alți doi tineri, în vârstă de 20, respectiv de 21 de ani, a uimit întreaga țară. Marian Godină vine cu o nouă dezvăluire în ceea ce privește Poliția Română, care nu are echipamente corespunzătoare.

Cu câteva ore înainte de tragicul accident, tânărul de 19 ani a fost oprit de poliție, nu aveau un aparat drug test. Acesta a fost verificat doar dacă a consumat alcool sau nu și apoi și-a văzut de drum.

Mesajul publicat de Marian Godină în ceea ce privește acest caz

„Am fost detaşat o lună la biroul de poliţie Vama Veche – 2 Mai şi pot să confirm că nu există aparat drugtest. Există un singur etilotest obosit, care merge când vrea, şi ni s-a zis să nu-l mai transportăm în maşini, pentru că se zdruncină şi nu o să mai meargă. Dacă avem nevoie de el, să venim la secţie să-l luăm”, a scris Marian Godină pe pagina sa de Facebook.

„E primul caz, este premiera de fapt, imediat după ce s-a schimbat legislaţia, cazul ăsta intră direct pe închisoare cu executare, dacă se va pronunţa o condamnare, pentru că o întrebare legitimă este ce să face să nu se mai întâmple. Păi, am făcut pe partea legislativă, am avut legea Anastasia, în care dosarul acela pe care îl am eu în gestiune, o absurditate mai mare nu aţi auzit niciodată, o persoană care omoară un copil de 4 ani de zile, este trimis în judecată pentru conducere fără permis şi atât”, a spus avocatul Adrian Cuculis, scrie .

În urma tragicului accident din 2 Mai, . Alte trei persoane au ajuns în stare gravă la spital.

Șoferul drogat care a ucis doi tineri de tragedia de la 2 Mai, în timp ce era să provoace un alt accident. El era la volanul unei mașini de epocă, un Mercedes 450 SL, motiv pentru care era foarte ușor de recunoscut în trafic.

De asemenea, tânărul în vârstă de 19 ani care a provocat tragedia din 2 Mai . Tatăl acestuia l-ar fi dus în Olanda pentru a-i face un tratament care să-l ajute să scape de pericolul stupefiantelor.