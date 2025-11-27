Vineri, 28 noiembrie, va avea loc a canonizării lui Arsenie Boca (1910–1989). Mii de credincioși sunt așteptați la Mănăstirea Prislop. Boca a fost anul trecut, alături de alți 15 preoți și călugări români. Acesta a primit titulatura de Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, fiind prăznuit în ziua de 28 noiembrie. De-a lungul timpului, s-au spus și scris multe lucruri despre Arsenie Boca, devenind un sfânt în ochii multora și un personaj controversat în ochii altora.

Mărturii șocante despre Arsenie Boca

Zoe Dăian, o nepoată a lui Arsenie Boca, afirma că acesta ar fi prezis moartea cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu: „Prin anii ’80, Părintele Arsenie a fost dus și la Ceaușescu, care l-a întrebat: ”Hai, popo, am auzit că tu prezici soarta unui om. Despre mine ce știi?”. Și Arsenie i-a spus: ”Într-o zi de mare sărbătoare veți fi omorâți amândoi”. Ceaușeștii nu au crezut și i-au spus maiorului să-l ia și să nu-l mai vadă”.

Iar fostul deținut politic Dan Lucinescu susținea că în 1948, când se afla în arest la Brașov, Arsenie Boca ar fi dispărut din celulă, chiar din fața anchetatorilor săi: „Cu cât priveau mai mult celula goală, cu atât întreaga lor ființă se tulbură. Atât ofițerul, cât și gardianul își scuturau întregul corp, să se poată trezi din cel mai mare coșmar trăit de ei vreodată”.

Multe astfel de profeții și întâmplări i-au fost atribuite lui Arsenie Boca, dar adevărul e greu de stabilit.

Ce a spus ucenica lui Arsenie Boca despre el

Multe dintre ziceri au fost contestate încă din 1990 de maica Zamfira (1925–2005), stareța de atunci a Mănăstirii Prislop. Julieta Constantinescu l-a însoțit pe părinte din anii ’40 până la moartea lui.

„Un lucru care trebuie lămurit este ciudata apucătură a unor așa-ziși credincioși, care pretind că îl cunosc de nu știu când pe părintele (deși ar fi trebuit să aibă cel puțin 70 de ani să îl fi putut cunoaște la Mănăstirea Sâmbăta) și care cred că au ei datoria să-l facă ei cunoscut pe părintele. Adună ziceri sau predici de-ale părintelui, pe care le mai modifică și le amestecă cu predici făcute de ei, scot texte din contexte, copiază de pe unde pot prima schiță a Cărării, le multiplică și în felul acesta își fac o sursă de câștig, inducând în eroare suflete simple și necunoscătoare”, arăta stareța Zamfira, la finalul volumului „Cărarea împărăției”, citat de

Maica a demontat și alte afirmații făcute de-a lungul timpului despre Arsenie Boca.

„La Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus nu există nici un schit de la care a putut fi arestat părintele, există numai clădirile mănăstirii. N-a făcut 8 ani închisoare, nu a avut nicio condamnare. Nu a fost declarat niciodată legionar. A fost luat numai câteva luni pentru cercetări în anul 1948 de la Mănăstirea Brâncoveanu–Sâmbăta de Sus, din cauza popularității pe care o avea, iar în anul 1951 a fost luat și trimis un an de zile la canal, de la Mănăstirea Prislop, din aceeași cauză”, a mai susținut stareța Zamfira.

De asemenea, ea a negat legăturile lui Arsenie Boca cu familia regală a României sau cu familia Ceaușescu.

„Ierarhia bisericească, dacă a avut ceva cu părintele Arsenie, a avut numai de teama autorităților civile, cărora nu le-ar fi fost pe plac popularitatea părintelui Arsenie și ierarhia ar fi putut fi trasă la răspundere din acest motiv, ceea ce nu s-a întâmplat, întrucât părintele Arsenie nu a fost reacționar, ci a fost convins de principiul scripturistic că «orice stăpânire este de la Dumnezeu». Întrevederea cu Ceaușescu și celelalte nu sunt decât iarăși invenție și imaginație bolnăvicioasă”, mai nota stareța Zamfira, ca răspuns unui articol din ziarul Dimineața.