Ce face Mircea Badea de fiecare dată când își alimentează mașina: „Deci asta cu econimisitul... nu știu”

Joi seară, la începutul emisiunii „În gura presei”, Mircea Badea , în contextul valului de scumpiri din ultima perioadă. Acesta a remarcat că oamenii nu s-au pus pe făcut economii și nu par a fi mai cumpătați.

Omul de televiziune a mărturisit că nici el nu are obiceiul de a se uita la prețul carburanților atunci când își alimentează mașina. În același timp, experții avertizează că, în perioada următoare, prețul carburanților ar putea crește cu aproximativ 35-40 de bani pe litru.

„Românii economisesc la mâncare”

„Eu nu contest că românii economisesc la mâncare… dar eu când am venit acum la 11 noaptea, deci am plecat de acasă de la 22.30 și vreau să vă zic că am prins un semafor de două ori. La 11 fără 10, de am crezut că nu mai ajung pe post. Și eu am băgat motorină astăzi – eu nu mă uit cât costă, nu m-am uitat niciodată cât costă – astăzi, însă, pentru că eram capacitat de știri zic să mă uit cât costă, potrivit

Aia de am pus-o eu, 9,4 lei. Știrea era că motorina a ajuns la 9 lei și zic… poate că s-a ieftinit, că eu am băgat de 9,4 lei. Era lumea luminată la propriu prin oraș, deci asta cu econimisitul… nu știu”, a spus Mircea Badea.

Luna iunie ar putea aduce creșteri la pompă

Specialiștii au atras atenția că țara noastră are ceea ce ar putea însemna întreruperi în lanțul de aprovizionare.

„Într-un scenariu de bază, am putea vedea creșteri ale prețurilor carburanților cu aproximativ 35-40 de bani pe litru în perioada următoare – pe parcursul lunii viitoare, cam așa vedem în momentul de față. Într-un orizont mai lung, cred că sunt posibile aprecieri încă și mai mari decât acestea”, afirmă Claudiu Cazacu, specialist în pieţe internaţionale.

„E bine că avem stocuri, ne asigură un tampon de siguranță, se adaugă la producția noastră, însă e insuficient pentru a ne feri cu totul de furtună pe termen mai lung. Din păcate, producția noastră este în declin de ceva vreme și fără noi zăcăminte gradul de acoperire din producția internă e pe un trend descendent în ultimii ani”, a mai declarat expertul.