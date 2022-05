Decizie de ultim moment în cuplul Mircea Badea și Carmen Brumă: „Simt nevoia să mă laud”

După 20 de ani de relație, , în sfârșit, au găsit locul pe care-l pot numi „acasă”. Frumoasa prezentatoare a postat o serie de fotografii din locuința în care stă de câteva luni.

Aceasta a mărturisit că, la începutul acestui an, ea și familia ei au trecut prin trei runde de „mutări, împachetări, despachetări” și abia în luna februarie au găsit un apartament pe placul lor. Deși mai erau multe de pus la punct, Carmen Brumă a declarat că a simțit nevoia să anunțe că s-a mutat ca să se poată liniști.

Noul apartament, pe placul prezentatoarei TV

Carmen Brumă a publicat recent pe pagina sa de socializare imagini cu noul apartament, Cu adevărat spectaculoasă este terasa apartamentului, extrem de spațioasă, loc din care prezentatoarea a postat mai multe fotografii și filmulețe.

„Acesta e primul story din noul apartament care nu e gata. Va fi gata la un moment dat, cât mai repede, sperăm… Nu vreau să vă arăt acum mai multe, poate o voi face când va fi gata. Cumva simt nevoia să mă laud. După trei mutări, împachetări, despachetări… Simt nevoia să mă liniștesc și să zic. Aici ne-am mutat”, spunea iubita lui Mircea Badea, în luna februarie, pe Instagram, potrivit

Au mai trecut câteva luni de atunci, iar apartamentul a fost adus în forma dorită de cei doi.

Planuri de căsătorie?

În urmă cu ceva timp, Carmen Brumă a mărturisit că că longevitatea în cuplu nu are legătură cu niște „simple formalități” și că nu este adepata planurilor pe termen lung.

„El a spus la TV, în văzul lumii, că m-a cerut, că mi-a dat inel și că eu am refuzat. Deci să risipim această compasiune cu biata Brumă. E adevărat că cei de la revistele pentru mirese mă tot pun pe copertă, poate-poate s-o lega ceva. În poze sunt foarte măritabilă (…) Longevitatea în cuplu nu are legătură cu nişte simple formalităţi. Sunt suficient de multe acte în viaţa mea în acest moment.

De ce aș mai face nuntă? După 400 de pupături îţi cam dispare cheful de nuntă. În plus, evenimentul în sine nu-mi place din postura de actor principal. Noi niciodată nu ne-am făcut planuri pe termen lung. Nu cred că oamenii sunt făcuţi să fie monogami”, a declarat Carmen Brumă, în urmă cu ceva timp.