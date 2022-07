Ce faci dacă ai simptome sau ești confirmat pozitiv COVID?

Numărul cazurilor de COVID-19 este în creștere și în România. Deși autoritățile nu au introdus noi restricții, există în vigoare mai multe reguli pentru cei care sunt testați pozitiv sau pentru cei care intră în contact cu persoane infectate.

Alexandru Rafila (PSD), ministrul Sănătății, , luni, că aproape 15.000 de cazuri de persoane infectate cu au fost înregistrate săptămâna trecută în România, 2.717 fiind cazuri de reinfecție. În spitale sunt acum internate 1.410 persoane, adică 5,84% din numărul de paturi alocate sunt și ocupate. Săptămâna trecută erau în jur de 1.000.

Reguli pentru cazuri suspecte

Ești considerat caz suspect dacă: Există simptomatologie de infecție respiratorie sau alte semne descrise.

Rămânem acasă în izolare din momentul în care recunoaștem simptomele descrise!

Sunăm la medicul de familie și îl informăm despre starea medicală.

Anunțăm DSPMB urgent prin e-mail ([email protected]) sau telefonic la nr. unic 0219462.

Așteptăm să vină Ambulanța trimisă de DSP, care ne va face testarea pentru SARS-CoV-2.

DSPMB va emite o Decizie prin care suntem obligați să stăm izolați la domiciliu sau la altă adresă declarată.

Dacă starea de sănătate se agravează, sunăm la 112, pentru consult medical și eventuală internare.

Ce se întâmplă dacă ești confirmat pozitiv

Dacă rezultatul este pozitiv, atunci DSPMB va emite o Decizie de prezentare într-o unitate spitalicească, pentru evaluare clinică și paraclinică, care durează maxim 48 de ore, în funcție de starea de sănătate a pacientului. Această prezentare la spital se face apelând la 112 (de către DSPMB/pacient), menționând Decizia primită de la DSP. Medicul care face examinarea pacientului va recomanda izolare în spital/la domiciliu/într-o altă locație în funcție de rezultatele evaluării. DSPMB va emite o decizie care să cuprindă recomandarea medicului cu perioada de izolare, în baza căreia pacientul va putea primi concediul medical.

Atenție! Măsura izolării încetează la data confirmării persoanei ca fiind vindecată pe baza examinărilor clinice și paraclinice sau a recomandării medicului care constată că riscul de transmitere a bolii nu mai există!

Dacă rezultatul testării este negativ, atunci, de la data primirii rezultatului, decizia de izolare la domiciliu iși pierde valabilitatea, iar pacientul va beneficia de concediu medical direct de la medicul de familie, pentru diagnostic de infecție respiratorie non-COVID.

Contact direct cu o persoană despre care aflăm că are rezultat SARS-CoV-2 pozitiv

Ramânem în izolare la domiciliu imediat ce am aflat despre situația descrisă. Dacă avem posibilitatea, rămânem singuri în izolare. Dacă nu avem posibilitatea, stăm cât de mult se poate izolați în altă cameră față de restul familiei, folosim masca toți din casă atunci când ne întâlnim, curățăm bine suprafețele din spațiile comune (baie și bucătărie).

Persoanele care locuiesc la aceeași adresă, alături de noi, NU STAU ACASĂ, nu intră în izolare, nu sunt considerare contacți ai persoanei pozitive și nu beneficiază de concediu medical!

Imediat anunțăm medicul de familie pentru monitorizare.

Anunțăm la DSPMB, completăm formularul www.decizii.dspb.ro pentru a primi Decizia de carantină/izolare necesară eliberării concediului medical, în baza unei declarații pe proprie răspundere completată olograf /digital, cu informații complete (Nume și prenume, adresa de domiciliu, adresa de izolare – dacă e diferită de cea de domiciliu, nr. telefon sau nr. telefon persoană de contact, adresă email personală sau la care este acces, nr. fax – dacă există, descrierea situației de caz, data contactului direct, data la care am aflat, orice alte informații relevante).

Dacă starea de sănătate se înrăutățește pe parcursul perioadei de carantină (cele 14 zile de la data contactului fizic), se anunță medicul de familie și/sau apel 112, pentru consult medical.

ATENȚIE: Nu trimiteți mai multe e-mail-uri pentru aceeași persoană. Orice e-mail adițional vă va plasa automat la coadă, timpul de așteptare fiind resetat!

Notă: Conform legislației, testarea pentru SARS-CoV-2 gratuită se efectuează doar pacienților care au fost contacți direcți și prezintă semne de boală.

Atenție! – data de la care se acordă concediul medical este data ultimului contact cu o persoană cu infecție COVID, indiferent de data la care aflăm că persoana respectivă este purtătoare de SARS-CoV-2. Dacă aflăm după câteva zile de la contact, vom sta în carantină în casă, și vom avea dreptul la concediu medical aferent numărului de zile rămas până la 14 zile de la data contactului ( de exemplu: avem contact direct conform definiției pe 03.08 și aflăm că e pozitiv pe 05.08; vom sta acasă de la data de 06.08 până la data de 17.08)

Pacienții fără simptome

Dacă, urmare a testării, pacientul devine pozitiv, se urmează pașii menționați la SITUAȚIA 1.

Pacient asimptomatic care își face test COVID la cerere cu rezultat pozitiv

Situația 3.1 – Nu avem simptomatologie, dar vrem să facem testarea SARS-CoV-2 la cerere.

Situația 3.2 – Nu avem simptomatologie și vrem să plecăm în vacanță, într-o țară care ne solicită obligatoriu testare SARS-CoV-2.

Situația 3.3. – Suntem testați la locul de muncă

Dacă rezultatul este pozitiv, pacientul rămâne în izolare la domiciliu. Dacă nu avem posibilitatea, stăm cât de mult se poate izolați în altă cameră față de restul familiei, folosim masca toți din casă atunci când ne întâlnim, curățăm bine suprafețele din spațiile comune (baie și bucătărie).

Persoanele care locuiesc la aceeași adresă, alături de noi, sunt considerate contacți ai persoanei pozitive, vor sta în izolare și beneficiază de concediu medical!

DSPMB va emite și va comunica pacientului o Decizie de prezentare într-o unitate spitalicească, pentru evaluare clinică și paraclinică, care durează maxim 48 de ore, în funcție de starea de sănătate a pacientului.

Această prezentare la spital se face apelând la 112, menționând Decizia primită de la DSP.

În cazul în care pacientul refuză să respecte obligația de prezentare la o unitate spitalicească conform Deciziei primite de la DSPMB, pacientul este pasibil de răspundere penală conform legii.

Atentie! Nerespectarea obligatiei anterior prevazute duce la imposibilitatea acordarii concediului medical.

Atenție! Testul COVID la cererea persoanei este suportat integral de pacient.

Persoane intrate în România din zone cu risc epidemiologic conform INSP

Persoana completeaza declaratia pe propria raspundere in fata reprezentantului DSPMB din frontiera prin care se oblige sa intre in carantina la domiciliu sau la o alta adrea declarata expres, pentru o perioada de 14 zile de la data intrarii in tara.

In baza declaratiei pe propria raspundere a persoanei, DSPMB emite decizia de carantina pe care o comunica pacientului si organului de politie care va urmari respectarea prevederilor legale cu privire la carantina.

Daca in perioada de carantina apar simptome, se urmeaza pasii prezentati in SITUATIA 2.

Daca dupa trecerea celor 14 zile de la intrarea in tara persoana nu prezinta simptome specifice, aceasta iese din carantina si va obtine concediul medical de la medicul de familie, in baza deciziei emise de DSPMB.

Atentie! In carantina intra doar personele pentru care se emite decizie de catre DSP, nu si colocatarii. Acestia nu sunt constiderati in carantina si nu beneficiaza de concediu medical!

NOTA

Pentru aceasta situatie NU ESTE NEVOIE DE TESTARE COVID!!!

Reguli generale

Persoana diagnosticată SARS-CoV-2 pozitiv va fi sunată de personalul responsabil cu efectuarea anchetelor epidemiologice din cadrul D.S.P.M.B. care va efectua ancheta în baza rezultatului la test;

Persoana diagnosticată SARS-CoV-2 pozitiv este transportată doar cu ambulanța la o unitate sanitară specializată în vederea evaluării de către un medic specialist.

Medicul specialist, după evaluarea clinică și paraclinică, recomandă, după caz:

continuarea izolării la domiciliu până la 14 zile;

internarea în unitatea sanitară până la 14 zile.

Persoana diagnosticată SARS-CoV-2 pozitiv pentru care s-a stabilit continuarea izolării la domiciliu, anunță medicul de familie pentru a putea fi monitorizata si pentru a i se putea emite concediu medical.

În situația în care persoana diagnosticată SARS-CoV-2 pozitiv refuză măsura izolării la domiciliu sau măsura prelungirii internării/izolării, medicul informează de îndată, după consemnarea refuzului persoanei, D.S.P.M.B., care, va emite decizia prin care confirmă sau infirmă măsura izolării sau a prelungirii izălarii recomandate de medic.

Prin excepţie, persoanele pentru care se instituie măsura de carantină declară pe propria răspundere că nu îşi pot asigura condiţiile de separare fizică la domiciliu sau la locaţia declarată, acestea pot opta pentru măsura carantinei instituţionalizate, în spaţii special destinate puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale.

ATENTIE! Nerespectarea obligatiilor instituite de legislatia specifica asa cum au fost precizate anterior constituie infractiunea prevazuta de Codul Penal la Art 352 – Zădărnicirea combaterii bolilor si se pedepsesc dupa cum urmeaza:

(1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la o lună la 6 luni sau amenda.

Ce înseamnă contact direct

Persoană care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19

Persoană care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strângere de mână fără igiena ulterioară a mâinilor);

Persoană care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz de COVID-19 (ex. în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănușă)

Persoană care a avut contact faţă în faţă cu un caz de COVID-19 la o distanţă mai mică de 2 m şi cu o durată de minim 15 minute

Persoană care s-a aflat în aceeași încăpere (ex. sala de clasă, sală de ședințe) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute şi la o distanţă mai mică de 2 m

Ce înseamnă caz confirmat

O persoană cu confirmare în laborator a infecției cu SARS-CoV-2, indiferent de semnele şi simptomele clinice, scrie dspb.ro.