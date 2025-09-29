Un american s-a filmat în timp ce se plimba pe o stradă în timpul unei vizte în capitala României. Acesta și-a exprimat uimirea cu privire la faptul că, în București, dar și în alte orașe din țară există numeroase străzi pe care nu există sau nu funcționează iluminatul stradal pe parcursul nopții.

Cum descrie influencerul american România

Adonis, un vlogger american din New York, cunoscut pentru postările sale despre România, a adus în discuție un aspect pe care l-a observat în timpul vizitei sale în România. este vorba despre lipsa iluminatului stradal în mai multe , chiar și în București, pe anumite străzi.

El apreciază că deși în anumite zone îți e imposibil să circuli după lăsarea nopții, fără o sursă proprie de lumină, cum ar fi o lanternă, țara noastră este una sigură, iar oamenii umblă nestingheriți pe , indiferent de ore.

„Acesta este un cartier obișnuit din România. Uite cât de întuneric este. Uitați, o să sting lumina ca să înțelegeți cât de întuneric este… Este incredibil că poți merge literalmente pe străzi. Cu toate acestea, este atât de sigur pe străzi”, a spus Adonis, într-un videoclip postat pe TikTok.

Deși el însuși a spus că este o țară sigură, în care nu este nevoie ca toate străzile să fie luminate pentru a te ține departe de pericole, tânărul este de părerea că atmosfera este una înspăimântătoare.

„Sunt străzi fără niciun fel de iluminat. Nu toate străzile sunt așa, dar acesta este Bucureștiul! În alte orașe, sunt cartiere întregi fără iluminat exterior și este înspământător. Dar asta este Europa de Est. E o nebunie!”, a mai adăugat influencerul.

Romania is TERRIFYING At night

Cum i-au răspuns românii la postare tânărului american

Unii internauți care i-au comentat la videoclip influcerului american au încercat să explice motivul pentru care nu există iluminat stradal peste tot.

„Blocurile sunt atât de apropiate unele de altele încât instalarea de felinare ar deranja locuitorii. Avem iluminat pe străzile principale, iar noaptea oamenii dorm oricum”, a scris o persoană.

Alții i-au spus că nu are de ce să se teamă pe străzile din România, indiferent de ora la care circulă. Mai multe persoane au scris că singurul pericol ar putea fi câinii maidanezi pe care nu îi vezi.

„De ce ți-e frică? Eu merg pe jos la orice oră din noapte când vin de la serviciu, fără să-mi fac griji că aș putea fi jefuit pe stradă!”, „În cele mai multe locuri singurul pericol sunt câinii fără stăpân”, au fost alte comentarii lăsate la postare.

Au fost și glumit pe seama lipsei de lumină de pe străzi, făcând trimitere la mitul lui Dracula: „Suntem vampiri, nu ne place lumina”.