Un apel la 911 a dus, pe 27 iulie, la reținerea a 14 cetățeni români aflați ilegal în SUA, potrivit rapoartelor poliției și Patrulei de Frontieră.

Cine sunt cei 14 români arestați în SUA

Un bărbat din Skowhegan, statul Maine, a sunat la dispecerat pentru a reclama două vehicule care circulau cu mult sub limita de viteză și „haotic”, suspectând că șoferii erau sub influența alcoolului sau drogurilor. Cele două mașini au fost localizate în parcarea unui supermarket Walmart.

Ofițerii au urmărit un SUV Land Rover și l-au oprit pe Madison Avenue. La volan se afla Cristinel A., 51 de ani, care a prezentat un permis de conducere din California, dar fără înregistrarea corespunzătoare a vehiculului.

În mașină erau 10 pasageri, inclusiv copii fără centuri de siguranță. Cel puțin o persoană s-a legitimat cu pașaport românesc.

La fața locului a sosit și fiica șoferului, Georgiana, 26 de ani, însă și ea, alături de ceilalți pasageri, a fost reținută după ce Patrula de Frontieră a stabilit că se aflau ilegal pe teritoriul SUA. Alte trei persoane, identificate ulterior în apropiere, au fost și ele ridicate de agenți, potrivit

Românii erau ilegal în SUA

Toți cei 11 oameni, cei 10 din vehicul și Georgiana erau în SUA ilegal și urmau să fie transportați de agenție. Între timp, Willhoite a raportat că Georgiana și Cristinel au spus că trei cunoștințe se aflau în zonă, aparent la un motel. Dodge i-a găsit pe Madison Avenue și i-a adus la locul unde Patrula de Frontieră investiga, în fața Kens Restaurant. Aceștia aveau pașapoarte românești, iar Patrula de Frontieră i-a reținut și pe ei.

În total, 14 români au fost luați în custodie. O parte se află acum în detenția ICE (Immigration and Customs Enforcement), iar alții sub supravegherea Vămii și Protecției Frontierelor.

Șoferul, Cristinel A., a fost acuzat și de punerea în pericol a copiilor, pentru lipsa centurilor de siguranță. Prima sa înfățișare în instanță este programată pe 15 octombrie la Skowhegan.