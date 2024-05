Ce mărturisiri a făcut tatăl lui Sebi Olariu, tânărul ucis de Vlad Pascu, în accidentul de la 2 Mai, după ce judecătoarea Ancuţa Popoviciu a fost înlocuită, iar procesul se va relua de la zero

Tatăl lui Sebi Olariu, tânărul ucis de Vlad Pascu, în accidentul de la 2 Mai, în urmă cu aproape un an, a avut prima reacție după ce , iar procesul se va relua de la zero.

„Am jucat ultima carte”

Ancuţa Popoviciu a fost recuzată şi transferată la o altă instanţă. Dosarul lui Vlad Pascu, şoferul drogat care a ucis doi tineri la 2 Mai, va fi preluat de preşedinta Judecătoriei Mangalia.

„Am jucat ultima carte. Am zis că dacă ea nu va fi mutată, să mai avem încă o şansă şi şansa a fost de partea noastră, am văzut că au recuzat-o. Sper mâine să se amâne şi acest judecător să o ia de la zero că tot ce s-a întâmplat până acum nu a fost nimic bine”, a spus tatăl lui Sebi, Valentin Olariu, conform .

A fost deja desemnat și un alt complet care să soluționeze dosarul

Decizia vine după făcute de judecătoarea Popoviciu.

„Întreabă familia Robertei dacă s-a prezentat la înmormântarea propriului copil, toate acestea au dus inclusiv la ceea ce a răspuns familia Olariu, la depunerea unei noi cereri de recuzare”, a spus avocatul victimei, Adrian Cuculis.

A fost deja desemnat și un alt complet care să soluționeze dosarul, din care face parte chiar președinta Judecătoriei Mangalia, magistrata Carmen-Claudia Berevoescu.

„Nu-mi cereţi să mă pronunţ pe dosare, însă, din punctul meu de vedere, este o uşurare că această procedură îşi va urma cursul fără judecătoarea care a creat atâta emoţie negativă în spaţiu public”, a transmis Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu.