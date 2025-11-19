B1 Inregistrari!
Reacția medicului Tudor Ciuhodaru, după moartea doctoriței Flavia Groșan: „Să nu uite cei care sunt la guvernare"

Reacția medicului Tudor Ciuhodaru, după moartea doctoriței Flavia Groșan: „Să nu uite cei care sunt la guvernare”

Ana Maria
19 nov. 2025, 17:59
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Cum a evoluat starea de sănătate a Flaviei Groșan înainte de deces
  2. Ce mesaj a transmis Tudor Ciuhodaru după moartea medicului Flavia Groșan
  3. Ce presiuni a resimțit Flavia Groșan în ultimii ani

Moartea medicului Flavia Groșan a șocat pe multă lume din România. Prima reacție publică a venit de la conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, care a transmis un mesaj plin de emoție și critică la adresa condițiilor în care profesează cadrele medicale.

Cum a evoluat starea de sănătate a Flaviei Groșan înainte de deces

Flavia Groșan, cunoscută publicului pentru poziția sa controversată împotriva vaccinării anti-Covid în timpul pandemiei, a trecut printr-o agravare rapidă a sănătății. După ce s-a simțit rău acasă, a fost internată, inițial, în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean, în octombrie. Apoi, ea a fost transferată la Pneumologie, unde a respirat fără aparate.

Cu toate acestea, a fost menținută în comă profundă. În dimineața zilei de miercuri, a suferit un stop cardio-respirator, iar eforturile echipei medicale de a o salva nu au avut succes. Ea ar fi avut cancer.

Ce mesaj a transmis Tudor Ciuhodaru după moartea medicului Flavia Groșan

Medicul Tudor Ciuhodaru a vorbit dur despre condiția medicului în România și sacrificiile enorme pe care le fac profesioniștii din sănătate. El a subliniat nevoia unor schimbări legislative, care să țină cont de suprasolicitarea cadrelor medicale, făcând referire la „legea 55”, care ar permite ieșirea mai devreme la pensie.

„Poate ar trebui să ne mai gândim şi la ceea ce înseamnă condiţia medicului în România. Să nu uite cei care sunt la guvernare că este unul dintr-un lung şir de medici care au pierit căzând la datorie. Să ne gândim la ceea ce înseamnă supraevaluarea a ceea ce înseamnă suprasolicitarea profesională. Acea lege 55 de care vorbesc de foarte mult timp… după ce ai nişte ani de meserie și ai cotizat… să poți ieși la pensie, ținând cont că faci gărzi multiple în fiecare zi. Cu o moarte toți suntem datori și singurul lucru sigur pe lumea asta este că murim. În acest domeniu, chiar dacă unii nu ne cred, solicitarea este maximă”, a precizat medicul Tudor Ciuhodaru, potrivit Cancan.

Ce presiuni a resimțit Flavia Groșan în ultimii ani

Flavia Groșan a fost supusă unui val de critici și presiuni din cauza poziției sale publice vizavi de pandemia de Covid. Conf. univ. dr. Ciuhodaru atrage atenția asupra faptului că astfel de situații pot afecta grav sănătatea medicilor și face apel la respect și toleranță în rândul comunității medicale și nu numai.

„Poate dacă ar fi fost făcut altceva… a fost și foarte tracasată în ultima vreme, a simțit ce îți pot face colegii şi nu numai ei, lucrurile ar fi avut poate altă turnură. Ar trebui respectat orice medic care salvează vieţi în România. Libertatea de expresie şi în acest domeniu ar trebui păstrată, nu putem avea toți aceeași părere. Condoleante familiei.”, a mai transmis medicul.

