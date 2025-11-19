Medicul pneumolog Flavia Groșan, cunoscută pentru teoriile conspitației privind virusul SARS-CoV-2 și vaccinul apărut în perioada pandemiei, a murit miercuri, la Spitalul Județean Oradea. Doctorița era internată încă din a doua jumătate a lunii octombrie.

De ce boală ar fi suferit Flavia Groșan

Flavia Groșan s-a făcut remarcată mai ales în timpul pandemiei de COVID-19, atunci când a împărtășit mai multe informații nevalidate științific despre transmisia bolii și vaccin. Medicul pneumolog a ajuns în comă la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean din Oradea.

Potrivit unor surse medicale citate de presă, Groșan ar fi fost diagnosticată cu cancer în stadiu avansat, cu multiple metastaze – cerebrale, pulmonare, hepatice și suprarenale. Aceleași surse scriu că medicul ar fi ajuns la spital cu convulsii, după care a intrat într-un stop cardio-respirator și a fost resuscitată.

Cum și-a descris Flavia Groșan starea de sănătate

Pe 10 octombrie, Flavia Groșan publica pe pagina de Facebook a cabinetului PneumoMed un mesaj în care vorbea despre simptomele cu care se confruntă și care au speriat-o. Aceasta acuza „durere atroce la întreg plămân” și o „tuse epuizantă”, fiind convinsă că este „o recidivă a unei pneumonii aparent banale, tratate superficial”.

Pe , la aceeași dată, 10 octombrie, Flavia Groșan scria: „Astă noapte am crezut ca mor. Nu credeam ca voi trece noaptea. Oricare dintre dumneavoastră ați fi fugit în spital. Slavă Domnului, am supraviețuit. Dar luni urgent la investigații. Ceva îmi iese cu virgulă”.

Două zile mai târziu, pe 12 octombrie, medicul revine cu o nouă postare pe pagina de Facebook a cabinetului PneumoMed, susținând în continuare că simptomele cu care se confruntă sunt cauzate de pneumonia necorespunzător tratată. Flavia Groșan a profitat de ocazie pentru a readuce în discuție, pentru ultima dată, riscurile tratamentului împotriva Covidului.

„Încă sunt departe de recuperarea pneumoniei de care vă povesteam zilele trecute. Eu ca pneumolog, încerc. Dar dumneavoastră n-o să puteți fără un medic în apropiere.