Ce ne oferă glampingul din Năvodari? Cât costă o noapte de cazare?

Românii care iubesc aventura și concediile în aer liber și-au găsit locul perfect! Este vorba despre Năvodari, locul unde găsești camping-uri imense cu ieșire la plajă.

Glampingul o nouă opțiune pentru turistul român

Campingul care arată ca un orășel include baruri și magazine care dispun de gustări și băuturi ieftine. „Glamping by The Sea” se află în Năvodari, foarte aproape de plaja Mamaia. Acolo te bucuri de restaurante, o parcare privată, bar și chiar o grădină.

O cameră de familie „Glamping By The Sea” are prețul de 3994 lei, în timp ce o cameră pentru două persoane ajunge la 1600 lei.

Totodată, prețurile restaurantelor sunt accesibile pentru orice turist, o cină în familie ajungând la 500 de lei.

Spațiul pune la dispoziție camere de familie și terasă, astfel încât oaspeții se pot bucura de un concediu perfect. Și nu doar atât, fiecare cameră are aer condiționat și WIFI gratuit.

De asemenea, este locul ideal cu familia, pentru luna de miere sau doar pentru a te bucura de sezonul estival alături de cei dragi.

Năvodari, o stațiune foarte apreciată de turiști

Stațiunea dispune de nenumărate cluburi sau terase, zone de camping-uri și multă voie bună. Aproape toate camping-urile din stațiune dispun de mult spațiu verde și locuri de joacă pentru cei mici.

Chiar și cei care vor să vină cu propriul cort pot face acest lucru! Taxa pentru o zi este de 16 lei, iar pentru parcare, 8, așadar, prețurile sunt pentru !