B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Începutul de an aduce noi taxe pentru fermierii români. Ce efecte va avea creșterea costului de producție asupra pieței de legume din țară

Începutul de an aduce noi taxe pentru fermierii români. Ce efecte va avea creșterea costului de producție asupra pieței de legume din țară

B1.ro
17 dec. 2025, 07:27
Începutul de an aduce noi taxe pentru fermierii români. Ce efecte va avea creșterea costului de producție asupra pieței de legume din țară
Cuprins
  1. Ce nouă taxă vor trebui să achite producătorii români
  2. Ce impozit urmează să plătească un fermier care are un solar

Ne-am obișnuit ca, de la an la an, legumele care altădată umpleau tarabele piețelor să fie din ce în ce mai puține și mai scumpe. Dacă până acum, unul dintre principalii factori de influență era vremea, de anul viitor, va fi și noua taxă pe care trebuie să o achite producătorii români. 

Ce nouă taxă vor trebui să achite producătorii români

Începând de anul viitor, producătorii români vor plăti, în premieră, impozite pentru sere și solarii. Nu sunt scutiți de creșterea costurilor nici cei care cultivă pe câmp, căci și taxele pentru terenurile agricole s-au majorat.

Pe de-o parte, fermierii sunt revoltaţi de legea care prevede impozite pentru solarii și sere, promulgată chiar de către președinte. Pe de altă parte, îi supără că deși au făcut apel pentru revocarea legii, explicând că cheltuielile de producție sunt deja mari, nu le-au fost ascultate îngrijorările.

„Costul de producţie, din ce în ce mai ridicat. În ultimii 2-3 ani, costurile sunt cu 70% mai ridicate. Câştigăm foarte puţin. În toamna aceasta, am ieşit pe minus la tomate. Nu s-au vândut”, a declarat Gelu Dobre, producător de legume, pentru Observator News.

Ce impozit urmează să plătească un fermier care are un solar

Impozitele nu sunt tocmai mici. Spre exemplu, suma pe care o datorează statului o persoană care deține un solar de 1.500 de metri pătraţi, în Ilfov, se ridică la 500-600 de lei.

Și producătorii care cultivă pe câmp vor avea mai mult de plătit. Baza de impozitare la terenul agricol va crește din 2026 cu 140%.

„Dacă plăteam 52 de lei, vom plăti 132 de lei, pe hectar. Sumele nu sunt foarte mari. Dar având în vedere că sunt obligaţii fără drepturi, e o nemotivare corectă”, a declarat Vlad Gheorghe, preşedintele OIPA Legume Fructe.

Presiunile pe bugetul fermierilor se vor simți și în prețurile legumelor proaspete, cantitatea care va ajunge pe rafturi și cantitatea importată.

„Vom creşte preţul şi, dacă nu se vor vinde, anul următor se vor reduce la minim 50% suprafeţele cultivate. Avem 50 de mii de hectare cu legume în câmp şi solarii”, a mai spus Vlad Gheorghe.

Aceste creșteri vizează exclusiv producătorii independenți. Sunt scutiți cei care se asociază în cooperative agricole. De partea agricultorilor este și PSD, care îşi doreşte eliminarea taxării solariilor şi a anunţat că va merge cu propunerea în şedinţa coaliţiei, de miercuri. Prevederea ar putea fi eliminată prin ordonanţa trenuleţ, care urmează să fie adoptată la fel ca în 2024, la final de an.

Tags:
Citește și...
Alimentele care te ajută să ai un abdomen plat. Toate au beneficii semnificative pentru sănătate și controlul greutății
Eveniment
Alimentele care te ajută să ai un abdomen plat. Toate au beneficii semnificative pentru sănătate și controlul greutății
Colindele au un impact real asupra stării de bine. Efecte surprinzătoare pentru sănătate: „Nu ne imaginăm zilele de iarnă fără ele”
Eveniment
Colindele au un impact real asupra stării de bine. Efecte surprinzătoare pentru sănătate: „Nu ne imaginăm zilele de iarnă fără ele”
Când intră elevii în vacanța de Crăciun și când revin la cursuri? Calendarul anului școlar 2025–2026
Eveniment
Când intră elevii în vacanța de Crăciun și când revin la cursuri? Calendarul anului școlar 2025–2026
Deținuții devin ajutoare de nădejde pentru români. Cât trebuie să îi plătești pentru o oră de muncă în gospodărie
Eveniment
Deținuții devin ajutoare de nădejde pentru români. Cât trebuie să îi plătești pentru o oră de muncă în gospodărie
Cadoul potrivit de Secret Santa. De ce un gest simplu poate schimba atmosfera la muncă: „Este un ritual social”
Eveniment
Cadoul potrivit de Secret Santa. De ce un gest simplu poate schimba atmosfera la muncă: „Este un ritual social”
București: Un polițist s-a tăiat pe corp, apoi s-a aruncat de pe o macara. De ce a fi recurs la acest gest extrem (VIDEO)
Eveniment
București: Un polițist s-a tăiat pe corp, apoi s-a aruncat de pe o macara. De ce a fi recurs la acest gest extrem (VIDEO)
Anxietatea, depresia și singurătatea, fața întunecată a sărbătorilor de iarnă. Metode de a-ți îmbunătăți starea de spirit, în următoarea perioadă
Eveniment
Anxietatea, depresia și singurătatea, fața întunecată a sărbătorilor de iarnă. Metode de a-ți îmbunătăți starea de spirit, în următoarea perioadă
Rolul farmaciilor în menținerea sănătății digestive
Eveniment
Rolul farmaciilor în menținerea sănătății digestive
Primul Crăciun alături de Max! Unde își vor petrece sărbătorile Cristina Cioran, mama și copiii ei: „Am niște planuri destul de interesante”
Eveniment
Primul Crăciun alături de Max! Unde își vor petrece sărbătorile Cristina Cioran, mama și copiii ei: „Am niște planuri destul de interesante”
Podul Prieteniei Ruse–Giurgiu, deschis în ambele sensuri de sărbători. Ce anunță MAE
Eveniment
Podul Prieteniei Ruse–Giurgiu, deschis în ambele sensuri de sărbători. Ce anunță MAE
Ultima oră
09:28 - Alimentele care te ajută să ai un abdomen plat. Toate au beneficii semnificative pentru sănătate și controlul greutății
09:26 - Colindele au un impact real asupra stării de bine. Efecte surprinzătoare pentru sănătate: „Nu ne imaginăm zilele de iarnă fără ele”
09:22 - Când intră elevii în vacanța de Crăciun și când revin la cursuri? Calendarul anului școlar 2025–2026
09:21 - Deținuții devin ajutoare de nădejde pentru români. Cât trebuie să îi plătești pentru o oră de muncă în gospodărie
09:09 - Scandal într-o comună în care au fost alegeri de 3 ori în 2 ani. Oamenii nu vor să mai meargă la vot: „Păi ne-am făcut de râsul lumii”
08:44 - Cadoul potrivit de Secret Santa. De ce un gest simplu poate schimba atmosfera la muncă: „Este un ritual social”
08:41 - Vremea astăzi, 17 decembrie. Temperaturile vor depăși normalul perioadei, în mai multe regiuni din țară
08:41 - Bolojan: Spitale finanțate pentru salarii, nu pentru pacienți. Cum vrea Guvernul să lege banii de performanță
08:41 - București: Un polițist s-a tăiat pe corp, apoi s-a aruncat de pe o macara. De ce a fi recurs la acest gest extrem (VIDEO)
08:20 - Ședință a coaliției, miercuri: PSD insistă cu demiterea ministrei Diana Buzoianu. Alte subiecte în dispută