Ne-am obișnuit ca, de la an la an, legumele care altădată umpleau tarabele piețelor să fie din ce în ce mai puține și mai scumpe. Dacă până acum, unul dintre principalii factori de influență era vremea, de anul viitor, va fi și noua taxă pe care trebuie să o achite producătorii români.

Ce nouă taxă vor trebui să achite producătorii români

Începând de anul viitor, producătorii români vor plăti, în premieră, impozite pentru sere și solarii. Nu sunt scutiți de creșterea costurilor nici cei care cultivă pe câmp, căci și taxele pentru terenurile agricole s-au majorat.

Pe de-o parte, fermierii sunt revoltaţi de legea care prevede impozite pentru solarii și sere, promulgată chiar de către . Pe de altă parte, îi supără că deși au făcut apel pentru revocarea legii, explicând că cheltuielile de producție sunt deja mari, nu le-au fost ascultate îngrijorările.

„Costul de producţie, din ce în ce mai ridicat. În ultimii 2-3 ani, costurile sunt cu 70% mai ridicate. Câştigăm foarte puţin. În toamna aceasta, am ieşit pe minus la tomate. Nu s-au vândut”, a declarat Gelu Dobre, producător de legume, pentru Observator News.

Ce impozit urmează să plătească un fermier care are un solar

Impozitele nu sunt tocmai mici. Spre exemplu, suma pe care o datorează statului o persoană care deține un solar de 1.500 de metri pătraţi, în Ilfov, se ridică la 500-600 de lei.

Și producătorii care cultivă pe câmp vor avea mai mult de plătit. Baza de impozitare la terenul agricol va crește din 2026 cu 140%.

„Dacă plăteam 52 de lei, vom plăti 132 de lei, pe hectar. Sumele nu sunt foarte mari. Dar având în vedere că sunt obligaţii fără drepturi, e o nemotivare corectă”, a declarat Vlad Gheorghe, preşedintele .

Presiunile pe bugetul fermierilor se vor simți și în prețurile legumelor proaspete, cantitatea care va ajunge pe rafturi și cantitatea importată.

„Vom creşte preţul şi, dacă nu se vor vinde, anul următor se vor reduce la minim 50% suprafeţele cultivate. Avem 50 de mii de hectare cu legume în câmp şi solarii”, a mai spus Vlad Gheorghe.

Aceste creșteri vizează exclusiv producătorii independenți. Sunt scutiți cei care se asociază în cooperative agricole. De partea agricultorilor este și PSD, care îşi doreşte eliminarea taxării solariilor şi a anunţat că va merge cu propunerea în şedinţa coaliţiei, de miercuri. Prevederea ar putea fi eliminată prin ordonanţa trenuleţ, care urmează să fie adoptată la fel ca în 2024, la final de an.