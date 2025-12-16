ANAF a contestat cu apel decizia prin care a fost respinsă cererea de instituire a pe bunurile familiei fostului președinte Klaus Iohannis. Dosarul va fi judecat la Curtea de Apel Alba.

ANAF nu-l scapă din mâini pe Klaus Iohannis

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov a făcut apel la decizia Tribunalului Sibiu de respingere a cererii de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului preşedinte. ANAF nu renunță la sumele pe care le are de recuperat de la Klaus Iohannis.

„Astăzi s-a înregistrat apelul declarat de Statul Român prin DGRFP Braşov împotriva încheierii pronunţată la data de 20 noiembrie 2025 de Tribunalul Sibiu, prin care s-a respins cererea având ca obiect instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor pârâţilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Tribunalului Sibiu, Cornelia Prundaru, citată de Agerpres.

a înregistrat la o acţiune prin care solicită obligarea fostului preşedinte la plata pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu.

„Statul Român, prin DGRFP Braşov, a înregistrat la instanţa competentă o acţiune prin care solicită obligarea unui fost preşedinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Acţiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoaşterea dreptului de proprietate a Statului şi recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosinţă a acestui imobil”, se arată într-un comunicat emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Soții Iohannis chemați în instanță

ANAF a inițiat acțiunea în justiție deoarece pârâţii, respectiv familia Iohannis, au refuzat plata voluntară sumelor datorate. În cadrul acţiunii Fiscul a solicitat instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestora. Se dorește garantarea recuperării sumelor cuvenite Statului.

„Asigurăm opinia publică de faptul că vor fi întreprinse cu celeritate toate măsurile legale în vederea apărării tuturor intereselor Statului Român”, au precizat reprezentanţii ANAF.

La începutul lunii octombrie, Fiscul a anunţat că a preluat, în condiţiile legii, jumătate dintr-un imobil din municipiul Sibiu. Acest imobil a aparținut familiei Iohannis în urma obținerii unei moşteniri vacante culese de statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate. La momentul respectiv, Adrian Nica, șeful ANAF, a declarat că statul nu avea indicii că soţii Iohannis doresc să achite sumele datorate și a acționat în justiție.

„Între ANAF şi cei doi soţi a existat corespondenţă pe două paliere, o dată în ceea ce priveşte predarea imobilului, unde aceştia au menţionat prin avocat că nu deţin cheia şi prin urmare nu se pot prezenta la predarea imobilului şi, pe celălalt palier, aceştia au solicitat explicaţii privind modul de calcul al sumelor datorate. ANAF a oferit aceste explicaţii. Până la prezenta dată nu avem indicii că cei doi soţi doresc să achite sumele datorate. ANAF va proceda la iniţierea acţiunii în instanţă faţă de cei doi soţi şi va solicita, suplimentar de plata sumei, şi măsuri asiguratorii asupra bunurilor în vederea recuperării prejudiciului datorat”, a explicat şeful ANAF, la postul B1 TV.

ANAF a preluat dreptul de proprietate

În septembrie 2024, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins definitiv recursul declarat de Rodica Baştea în dosarul vizând dreptul de proprietate al casei. Aceasta este persoana de la care a cumpărat familia Iohannis o parte dintr-un imobil din Sibiu.

După mai multe cicluri procesuale, în mai 2014, Tribunalul Braşov a dispus anularea contractului de vânzare-cumpărare în cazul imobilului din Sibiu „încheiat între pârâţii Baştea Ioan – decedat, moştenitor fiind Baştea Rodica, în calitate de vânzător, şi Iohannis Carmen Georgeta şi Iohannis Klaus Werner, în calitate de cumpărători”.