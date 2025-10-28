B1 Inregistrari!
Ce pericol ascunde schimbarea locului în avion. Un fost pilot a dezvăluit de ce pasagerii nu ar trebui să își modifice poziția prevăzută pe bilet

28 oct. 2025, 23:36
Cuprins
  1. Cum poate impacta schimbarea locurilor între pasageri, siguranța întregului zbor
  2. Ce alte probleme poate cauza schimbarea locurilor

Deși pentru mulți pasageri e tentant să își schimbe locul în avion, astfel încât să stea lângă prieteni sau rude, fără să plătească suplimentar, acest obicei are riscuri ascunse. Un fost pilot a explicat cum această practică, schimbarea locurilor între pasageri, poate pune întregul zbor în pericol.

Cum poate impacta schimbarea locurilor între pasageri, siguranța întregului zbor

Pete Hutchison, fost pilot de cursă, a explicat cum poate pune în pericol zborul schimbarea locurilor din avion.

„Mutarea scaunelor, mai ales în număr mare, în zone neplanificate, ar putea afecta semnificativ echilibrul aeronavei”, a declarat pilotul, pentru The Independent.

Pete a explicat că locul în care stau pasagerii face parte din calculele echipajului de zbor pentru decolare și aterizare. El a descris fuselajul aeronavei „ca un balansoar”, care trebuie încărcat astfel încât botul să nu se încline nici în sus, nici în jos.

„Zborul în siguranță înseamnă menținerea aeronavei în echilibru corect. Poziția dumneavoastră specifică în cabină este una dintre variabilele din calculul aranjamentului aeronavei”, a mai explicat Pete.

Fostul pilot a explicat că, în timpul zborului, atâta timp cât un pasager primește permisiunea, se poate deplasa la alt loc. Important este să se afle pe locul prevăzut pe bilet la decolare și aterizare.

Pete a dezvăluit și că schimbarea locurilor devine o problemă reală de siguranță atunci când avionul este umplut sub 80%. Înainte de aceste zboruri, echipajul de la bord va trebui întotdeauna să distribuie pasagerii astfel încât să mențină în parametrii normali centrul de greutate.

Ce alte probleme poate cauza schimbarea locurilor

Alte probleme legate de schimbarea locurilor au fost evidențiate de Jay Robert, fost membru senior al echipajului de cabină și lider al rețelei Fly Guy’s Cabin Crew Lounge.

„Sistemele noastre sunt concepute astfel încât informațiile dumneavoastră personale să fie legate de locul care vă este atribuit. Dacă trebuie să vă localizăm, căutăm în dispozitivele noastre sau în listele de pasageri după nume. Au fost multe momente când am primit un mesaj important de la sol despre un pasager sau chiar despre o situație de urgență care necesită comunicare imediată, iar noi mergem direct la numărul locului listat în sistem. Când un pasager se deplasează fără să ne anunțe, trebuie să începem o căutare pentru a-l găsi”, a explicat Jay Robert.

