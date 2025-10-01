B1 Inregistrari!
Cum poți încetini procesul de fermentare al mustului, astfel încât să nu se transforme rapid în vin

Cum poți încetini procesul de fermentare al mustului, astfel încât să nu se transforme rapid în vin

01 oct. 2025, 16:39
Cum poți încetini procesul de fermentare al mustului, astfel încât să nu se transforme rapid în vin
Sursă foto: Freepik/ @stockking
Cuprins
  1. Ce beneficii are consumul de must asupra organismului
  2. Cum poți încetini fermentarea mustului

Când ne gândim la toamnă, automat, ne gândim și la must. Se pare că această băutură nu este doar extrem de delicioasă, ci are și beneficii reale pentru sănătate. Însă, nici bine nu apuci să te bucuri de el că deja a devenit vin. Pentru a prelungi această stare, există anumite metode care te pot ajuta să îl ai chiar și pentru luni întregi.

Ce beneficii are consumul de must asupra organismului

Mustul nu este doar o băutură delicioasă, ci și o sursă de vitamine, minerale și antioxidanți, potrivit Healthline.

Mustul conține:

  • vitamina C (acid ascorbic), care joacă un rol important pentru imunitate și sănătatea pielii;
  • mangan, responsabil de sănătatea oaselor și buna funcționare a neurotransmițători;
  • flavonoide și polifenoli, antioxidanți care luptă împotriva stresului oxidant și a inflamaților.

Totodată, studiile au arătat că mustul poate susține sănătatea digestivă, prin creșterea microbiomului intestinal. Aceste efecte pozitive asupra sistemului digestiv rezultă și în scăderea nivelului de colesterol și trigliceride din sânge, ceea ce se poate traduce ca un beneficiu adus pentru sănătății cardiovasculare.

 

 

Cum poți încetini fermentarea mustului

Mustul este una dintre puține băuturi dulci care încep să fermenteze rapid. Acest proces presupune ca drojdiile să transforme zaharurile naturale în alcool și dioxid de carbon, iar în timp, mustul de transformă în vin. Însă, există câteva metode pentru cei care își doresc să încetinească acest proces de fermentare și să se bucure o perioadă mai îndelungată de must.

Prima metodă presupune turnarea băuturii în sticle sau pungi speciale și depozitarea lor în congelator. Astfel, aroma și proprietățile naturale ale mustului sunt conservate chiar și luni întregi.

A doua metodă constă în fierberea mustului. Se pune lichidul într-un vas și se lasă la foc mic câteva minute. Se îndepărtează spuma de la suprafață ori de câte ori este nevoie, cu ajutorul unei linguri.  Apoi, se toarnă în sticle sau borcane curate și se sigilează ermetic recipientele, astfel încât aerul să nu pătrundă în interior.

