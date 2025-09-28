B1 Inregistrari!
Politică » Alexandru Rogobete promite măsuri ferme, în urma tragediei de la la Spitalul Sfânta Maria din Iași: „Au fost identificate inclusiv indicii din zona penalului"

George Lupu
28 sept. 2025, 19:16
Sursa foto: Facebook / @Alexandru Rogobete
Cuprins
  1. Ce spune Alexandru Rogobete despre tragedia de la spitalul din Iași
  2. Indicii din zona penalului

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat duminică, după vizita efectuată la Spitalul Sfânta Maria din Iași, unde șase copii au murit în ultimele săptămâni în secția de terapie intensivă, din cauza unei bacterii, că a constatat încălcări evidente ale normelor de igienă și siguranță. Oficialul a precizat că a văzut personal medical purtând bijuterii și unghii false, practici interzise prin protocoalele ATI.

Ce spune Alexandru Rogobete despre tragedia de la spitalul din Iași

„Sunt aspecte care se regăsesc în legislație dar care nu se respectă și la Iași vă spun sigur că nu se respectă, pentru că am văzut cu ochii mei. De exemplu, personalul în ATI nu are voie să poarte bijuterii, brățări, inele și tot felul de accesorii; ele trebuie lăsate la intrarea în secția ATI. Unghiile false, de exemplu, pentru asistente și infirmiere, există la Iași în secția de terapie intensivă, le-am văzut, sper că au înțeles gravitatea situației”, a afirmat ministrul la Antena 3.

Alexandru Rogobete a mai precizat că nu trebuie să se înțeleagă faptul că toți medicii și tot personalul medical nu respectă protocoalele:

“Este inadmisibil ceea ce s-a întâmplat, dar încă o dată, aș vrea să subliniez acest lucru, pentru a nu arunca pe tot sistemul de sănătate o pată neagră. Nu vreau să se înțeleagă că în toate spitalele din România se întâmplă astfel de fenomene, nu vreau să se înțeleagă că toți medicii și tot personalul medical ascund sau nu respectă protocoalele”, a spus el.

Indicii din zona penalului

Ministrul Sănătății a afirmat că au fost identificate „indicii din zona penalului”, legate de neglijență în serviciu.

„Dacă se vor identifica date de natură penală, și am indicii, nu vreau să intru în detalii în momentul de față, dar sigur că sunt în contact permanent cu șeful Corpului de Control. În momentul de față, astăzi, au fost identificate inclusiv indicii din zona penalului, motiv pentru care vă asigur că voi transmite la Parchetul General raportul, atunci când el va fi finalizat, săptămâna viitoare”, a mai spus acesta.

Întrebat despre ce indicii este vorba, ministrul a răspuns: „Se referă la neglijență în serviciu, în principal, nu vreau să mă antepronunț până nu am raportul finalizat, dar principalele acuzații în această zonă se duc.”

