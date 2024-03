Ce reacție a avut un elev după proba la Matematică, la simulare BAC 2024: „Nu am nevoie de matematică, banii contează, să te distrezi”

Marți, 5 martie, a continuat cu proba scrisă la Matematică pentru elevii de la profilul real, și la Istorie, pentru cei de la profilul uman.

Reacţia unui elev după simularea la matematică

Se pare că subiectele le-au dat mari bătăi de cap elevilor din clasa a XII-a. Un tânăr a venit cu o replică ireală la ieșirea din sala de examen.

După proba la Matematică, acesta a recunoscut că nu îi place această materie, ba chiar este nevoit să învețe mai mult decât trebuie. Cu toate acestea, el a reușit să rezolve o parte din subiectele pe care le-a primit.

„Am scris şi eu totul până la subiectul 2, la subiectul trei nu am ştiut nimic”, a spus Alexandru, potrivit .

Mai mult decât atât, tânărul a ținut să precizeze că informațiile pe care este obligat să le învețe sunt irelevante pentru el, în special pentru planurile sale de viitor.

„Nu cred că îmi folosește nimic, , cred că până la timpul perfect compus, până acolo, restul e inutil. La matematică tot ce s-a ajuns până la radicali, nu are niciun sens. Eu sunt un om inteligent, nu sunt deștept, nu am luat informația din carte, m-am născut cu mintea de conducător. O să fiu conducător de firmă, artist, influencer, o să fiu ceva în viaţă sută la sută. Nu am nevoie de matematică, banii contează, să te distrezi. Nu vreau să lucrez pe 1.000 pe lună, să nu mă mai vrea nici nevasta”, a mai spus elevul.

La istorie nu au fost probleme pentru cei mai mulți elevi

Un elev este încrezător că va lua nota 10 la examenul de Bacalaureat. Potrivit acestuia, subiectele de la simulare nu au fost complicate, dar au existat și anumite capcane.

„Prezentaţi două măsuri de modernizare a statului român adoptate în deceniul şapte al secolului al XVIII-lea. Nu puteam să vorbim aici despre Mica Unire şi cum s-a înfăptuit, pentru că Mica Unire este în deceniul şase. Am mai văzut ceva cu Kiseleff. Bineînţeles, cu toţii ne plimbăm pe Bulevardul Kiseleff”, a declarat Matei, pentru sursa menționată.