B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un român care lucrează în Elveția a dezvăluit ce salariu are. Cu câți bani rămâne lunar după ce acoperă toate cheltuielile

Un român care lucrează în Elveția a dezvăluit ce salariu are. Cu câți bani rămâne lunar după ce acoperă toate cheltuielile

B1.ro
27 oct. 2025, 19:42
Un român care lucrează în Elveția a dezvăluit ce salariu are. Cu câți bani rămâne lunar după ce acoperă toate cheltuielile
Sursă foto: TikTok/ @tudorzurich
Cuprins
  1. Ce salariu are un român care lucrează în Elveția
  2. Ce comentarii au lăsat internauții la postarea românul

De decenii întregi, conaționalii noștri pleacă peste hotare în speranța unui trai mai bun. Este cazul și unui român care a dezvăluit pe TikTok ce salariu primește în Elveția, ca lucrător în construcții.

Ce salariu are un român care lucrează în Elveția

Într-un videoclip postat în mediul online, bărbatul a mărturisit că salariul său lunar se încadrează între 4.600 și 4.700 de franci. După cheltuielile cu mâncarea și plata facturilor, românul reușește să rămână cu mai bine de jumătate din salariu.

Bărbatul cheltuie cel mai mult pentru mâncare și locuință, mai exact 800, respectiv 950 de franci. Până la 2.240 de franci, totalul cheltuielilor lunare, banii se duc pe asigurare medicală, abonamente de telefonie și internet, dar și pe biletele de tren.

„Începem cu mâncarea – 800 de franci, atât mănânc eu în Elveția. Asigurarea medicală anul acesta am încă două luni reducere – 69 de franci. Abonamentul la Salt (n.r. – operator de telefonie mobilă) – 145 de franci, este XXL Europa. Abonamentul Sunrise Elveția (n.r. – serviciu de internet și telefonie mobilă) este 90 de franci. Biletul de tren – 170 de franci și casa – 950 de franci.

Salariul de 4.600-4.700 net, din care am scăzut 2.240 net și am rămas în buzunar cu 2.460 de franci”, a spus bărbatul, în postarea de pe TikTok.

Ce comentarii au lăsat internauții la postarea românul

În comentarii, mai mulți români din diaspora au comentat declarațiile bărbatului, raportându-se la propriile experiențe. În timp ce unii susțin că 4.700 de franci este o sumă prea mică pentru Elveția, alții, cu venituri comparabile, declară că sunt mulțumiți cu viața pe care  își permit să o aibă.

„4.700 este prea puțin pentru Elveția”, a scris o persoană.

„Și eu iau 4.700 pe lună. Șefii mei sunt elvețieni, toți colegii mei sunt elvețieni. Sunt singurul străin angajat într-o firmă cu 40 de ani vechime. Sunt super mulțumit. Am mașină de lucru, locuiesc la 20 de metri de atelierul unde lucrez. Nu vreau nimic mai mult decât relaxare și liniște”, a comentat altcineva.

Alți români, stabiliți în alte țări europene, au comparat veniturile proprii cu cele ale bărbatului. O bună parte susțin că nu mai rămân cu niciun ban sau cu prea puțini bani la final de lună, după cheltuielile care le acoperă nevoile.

„Eu zic că e bine. Eu în Italia din 3000 rămân doar cu datorii”, a scris un utilizator.

„În Germania, 2.400 strângi pe an dacă trăiești la economie”, a spus altcineva.

Tags:
Citește și...
Cum justifică Patriarhia Română montarea mai multor POS-uri în Catedrala Mântuirii Neamului
Eveniment
Cum justifică Patriarhia Română montarea mai multor POS-uri în Catedrala Mântuirii Neamului
Delfinariul din Constanța primește noi vedete marine din Malta. Când vor putea fi văzuți de public
Eveniment
Delfinariul din Constanța primește noi vedete marine din Malta. Când vor putea fi văzuți de public
Miros puternic de gaz în centrul Capitalei, au intervenit pompierii: Ce s-a întâmplat pe Bulevardul Ion Câmpineanu
Eveniment
Miros puternic de gaz în centrul Capitalei, au intervenit pompierii: Ce s-a întâmplat pe Bulevardul Ion Câmpineanu
Nicușor Dan i-a decorat pe patriarhii Bartolomeu I și Daniel. „Statul român rămâne un garant al libertății de conștiință și de credință și un partener loial al Bisericii” (VIDEO)
Eveniment
Nicușor Dan i-a decorat pe patriarhii Bartolomeu I și Daniel. „Statul român rămâne un garant al libertății de conștiință și de credință și un partener loial al Bisericii” (VIDEO)
Răsturnare de situație: Bărbatul care ar fi forțat intrarea în Ambasada Rusiei, de fapt, n-a forțat intrarea, nu era drogat și avea permis
Eveniment
Răsturnare de situație: Bărbatul care ar fi forțat intrarea în Ambasada Rusiei, de fapt, n-a forțat intrarea, nu era drogat și avea permis
Programul SGR ar putea fi extins. Ce ambalaje vor putea fi returnate din 2027 (VIDEO)
Eveniment
Programul SGR ar putea fi extins. Ce ambalaje vor putea fi returnate din 2027 (VIDEO)
Contract controversat: Câți bani ar fi primit Cristela Georgescu de la o firmă implicată în afaceri cu un fost agent KGB din Transnistria
Eveniment
Contract controversat: Câți bani ar fi primit Cristela Georgescu de la o firmă implicată în afaceri cu un fost agent KGB din Transnistria
DENT ESTET: Planificarea digitală a implantului dentar cu încărcare imediată, soluția pentru un zâmbet impecabil în 24 de ore
Eveniment
DENT ESTET: Planificarea digitală a implantului dentar cu încărcare imediată, soluția pentru un zâmbet impecabil în 24 de ore
Taste of Asia aduce o nouă experiență digitală prin lansarea platformei tasteofasia.ro
Eveniment
Taste of Asia aduce o nouă experiență digitală prin lansarea platformei tasteofasia.ro
Peste 60.000 de oameni s-au distrat în acest weekend la West Side Hallo Fest! Ce a însemnat, în cifre, cel mai mare festival de Halloween din România (GALERIE FOTO)
Eveniment
Peste 60.000 de oameni s-au distrat în acest weekend la West Side Hallo Fest! Ce a însemnat, în cifre, cel mai mare festival de Halloween din România (GALERIE FOTO)
Ultima oră
21:16 - Cum justifică Patriarhia Română montarea mai multor POS-uri în Catedrala Mântuirii Neamului
20:59 - Călin Georgescu, pe lista AUR pentru Primăria Capitalei? Ce a anunțat liderul senatorilor partidului
20:59 - Cum păstrează legătura Cristina Cioran cu tatăl copiilor ei. Alex Dobrescu e în închisoare de mai multe luni. Mesajul actriței pentru „cârcotași”
20:44 - Delfinariul din Constanța primește noi vedete marine din Malta. Când vor putea fi văzuți de public
20:32 - Miros puternic de gaz în centrul Capitalei, au intervenit pompierii: Ce s-a întâmplat pe Bulevardul Ion Câmpineanu
20:20 - Vedeta din România care i-a sucit mințile lui Andrei Bănuță: „E o femeie extraordinar de frumoasă”
20:15 - Nicușor Dan i-a decorat pe patriarhii Bartolomeu I și Daniel. „Statul român rămâne un garant al libertății de conștiință și de credință și un partener loial al Bisericii” (VIDEO)
19:55 - Consiliul Concurenței verifică marii retaileri din România. Ce riscă lanțurile care abuzează furnizorii de lactate
19:43 - Martorii de bord care îți pot salva motorul! Semnele pe care șoferii le ignoră cel mai des
19:26 - Răsturnare de situație: Bărbatul care ar fi forțat intrarea în Ambasada Rusiei, de fapt, n-a forțat intrarea, nu era drogat și avea permis