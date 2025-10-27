De decenii întregi, conaționalii noștri pleacă peste hotare în speranța unui trai mai bun. Este cazul și unui român care a dezvăluit pe TikTok ce salariu primește în Elveția, ca lucrător în construcții.

Ce salariu are un român care lucrează în Elveția

Într-un videoclip postat în mediul online, bărbatul a mărturisit că salariul său lunar se încadrează între 4.600 și 4.700 de franci. După cheltuielile cu mâncarea și plata , românul reușește să rămână cu mai bine de jumătate din salariu.

Bărbatul cheltuie cel mai mult pentru mâncare și locuință, mai exact 800, respectiv 950 de franci. Până la 2.240 de franci, totalul cheltuielilor lunare, banii se duc pe asigurare medicală, abonamente de telefonie și internet, dar și pe biletele de tren.

„Începem cu mâncarea – 800 de franci, atât mănânc eu în Elveția. Asigurarea medicală anul acesta am încă două luni reducere – 69 de franci. la Salt (n.r. – operator de telefonie mobilă) – 145 de franci, este XXL Europa. Abonamentul Sunrise Elveția (n.r. – serviciu de internet și telefonie mobilă) este 90 de franci. Biletul de tren – 170 de franci și casa – 950 de franci.

Salariul de 4.600-4.700 net, din care am scăzut 2.240 net și am rămas în buzunar cu 2.460 de franci”, a spus bărbatul, în .

Ce comentarii au lăsat internauții la postarea românul

În comentarii, mai mulți români din diaspora au comentat declarațiile bărbatului, raportându-se la propriile experiențe. În timp ce unii susțin că 4.700 de franci este o sumă prea mică pentru Elveția, alții, cu venituri comparabile, declară că sunt mulțumiți cu viața pe care își permit să o aibă.

„4.700 este prea puțin pentru Elveția”, a scris o persoană.

„Și eu iau 4.700 pe lună. Șefii mei sunt elvețieni, toți colegii mei sunt elvețieni. Sunt singurul străin angajat într-o firmă cu 40 de ani vechime. Sunt super mulțumit. Am mașină de lucru, locuiesc la 20 de metri de atelierul unde lucrez. Nu vreau nimic mai mult decât relaxare și liniște”, a comentat altcineva.

Alți români, stabiliți în alte țări europene, au comparat veniturile proprii cu cele ale bărbatului. O bună parte susțin că nu mai rămân cu niciun ban sau cu prea puțini bani la final de lună, după cheltuielile care le acoperă nevoile.

„Eu zic că e bine. Eu în Italia din 3000 rămân doar cu datorii”, a scris un utilizator.

„În Germania, 2.400 strângi pe an dacă trăiești la economie”, a spus altcineva.