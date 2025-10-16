B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » Cum poți reduce facturile la energie în câteva minute? Specialiștii oferă sfaturi prețioase

Cum poți reduce facturile la energie în câteva minute? Specialiștii oferă sfaturi prețioase

Elena Boruz
16 oct. 2025, 15:57
Cum poți reduce facturile la energie în câteva minute? Specialiștii oferă sfaturi prețioase
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce trebuie să știi despre temperatura apei din centrală
  2. Cine poate beneficia de această ajustare și cum funcționează
  3. Ce beneficii există

Cu iarna care se apropie și facturile la energie în continuă creștere, mulți români caută metode simple de a economisi. Un expert în încălzire și energie oferă o soluție rapidă care poate aduce economii semnificative fără costuri suplimentare: o ajustare a centralei termice.

Ce trebuie să știi despre temperatura apei din centrală

Nicholas Auckland, expert în încălzire și energie la Trade Radiators, explică că reducerea temperaturii de ieșire a apei calde la 55-60°C poate diminua facturile cu aproximativ 9-12%.

„Temperatura de ieșire este cât de fierbinte este apa când părăsește centrala pentru a alimenta radiatoarele, iar majoritatea centralelor sunt setate la 75-80°C încă de la instalare. Totuși, aceasta este prea mare pentru ca o centrală să funcționeze eficient”, a explicat expertul, conform Express.

Această ajustare presupune folosirea pictogramei radiatorului de pe centrală și scăderea treptată a temperaturii, pornind de la 60°C. Dacă radiatoarele nu încălzesc suficient, temperatura poate fi ajustată puțin până la atingerea unui nivel confortabil.

Cine poate beneficia de această ajustare și cum funcționează

„Aceasta ar trebui făcută doar la centralele combi în condensație. Modernele centrale pe gaz sunt de tip condensing, ceea ce înseamnă că recuperează căldură suplimentară din gazele de evacuare atunci când apa de retur este suficient de rece. La setări foarte mari ale temperaturii de ieșire, apa de retur este prea fierbinte și centrala condensează mai puțin, pierzând astfel căldură potențială. Reducerea temperaturii de ieșire la aproximativ 55-60°C ajută centrala să condenseze mai mult, astfel consumul de gaz scade”, avertizează specialistul.

Prin această metodă, apa care părăsește centrala va fi puțin mai rece, iar radiatoarele pot părea mai puțin fierbinți. Totuși, temperatura setată pe termostat rămâne neschimbată, iar camerele ajung în continuare la nivelul dorit.

Ce beneficii există

Nicholas Auckland subliniază beneficiile concrete pentru gospodării: „Odată ce locuința ajunge la temperatura dorită, confortul este același. Reducerea temperaturii de ieșire este o ajustare gratuită, de doar două minute, care ajută centrala în condensație să funcționeze eficient și să consume mai puțină energie. Pentru multe gospodării, aceasta înseamnă economii ușoare, dar care pot face o diferență semnificativă în perioada Crăciunului, când banii sunt puțini”.

Acest simplu sfat poate fi aplicat rapid și poate avea un impact real asupra bugetului unei familii, fără investiții sau echipamente suplimentare.

