George Simion și-a anulat abonamentul la Netflix și i-a îndemnat pe români să facă același lucru, denunțând „propaganda transgender” a platformei video. Majoritatea reacțiilor au fost ironice, dar au fost și comentatori care l-au lăudat că apără „familia tradițională”.

De ce Simion și-a anulat abonamentul la Netflix și pe cine a copiat

„Tocmai ce mi-am anulat abonamentul la Netflix și îi îndemn pe toți să facă la fel. Netflix nu este nimic mai mult decât o platformă pentru propagandă woke și pro-transgender. Gata!”, a scris George Simion, vineri, pe contul său de X.

Dintr-o captură pe care a atașat-o mesajului reiese că la motivele pentru care a decis să anuleze abonamentul, întrebarea de rutină pe care o pune Netflix în astfel de situații, liderul AUR a bifat căsuța „Altele” și a scris „transgender propaganda”.

❌I just canceled my subscription, and I urge everyone to do the same. is nothing more than a platform for woke and pro-transgender sick propaganda.

NO MORE! — 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion)

George Simion a transmis că și-a anulat abonamentul de Netflix în contextul în care, de câteva zile, Elon Musk publică mesaje critice la adresa platformei video. Miliardarul a criticat Netflix pentru că a inclus un personaj transgender în serialul de animație „Dead End: Paranormal Park”.

„Anulați Netflix pentru sănătatea ”, a transmis Elon Musk.

Reacție la postările miliardarului, Netflix chiar a pierdut mai mulți abonați și peste 15 miliarde de dolari din valoarea de piață a companiei. Chiar și așa, și-a reafirmat angajamentul pentru diversitate în

Cum au reacționat internauții la îndemnul lui Simion

Reacțiile în online la îndemnul lui George Simion au fost mai degrabă ironice, deși au fost și unii care l-au lăudat că apără „familia tradițională”.

Cineva, de exemplu, l-a trimis la psiholog: „Dacă crezi că a vedea un film pe Netflix te face gay sau transgender, problema nu este filmul. S-ar putea să ai probleme pe care doar un psiholog calificat le poate rezolva”.

Iar un alt internaut a remarcat faptul că Simion pur și simplu îl plagiază pe Musk: „Monkey see monkey do (Maimuța vede, maimuța face)”.

„Ați aflat și voi alaltăieri de la Elon că e propagandă woke pe Netflix și v-ați activat toți ca niște drone. Răspundeți bine la comenzi, nici nu vă mai trebuie cipuri”, a scris o altă persoană.

Cineva l-a îndemnat pe Simion să-și închidă contul de Facebook, iar altcineva l-a întrebat în glumă: „Dar subscriptia la pornhub? :)))”.