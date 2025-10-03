George Simion și-a anulat abonamentul la Netflix și i-a îndemnat pe români să facă același lucru, denunțând „propaganda transgender” a platformei video. Majoritatea reacțiilor au fost ironice, dar au fost și comentatori care l-au lăudat că apără „familia tradițională”.
„Tocmai ce mi-am anulat abonamentul la Netflix și îi îndemn pe toți să facă la fel. Netflix nu este nimic mai mult decât o platformă pentru propagandă woke și pro-transgender. Gata!”, a scris George Simion, vineri, pe contul său de X.
Dintr-o captură pe care a atașat-o mesajului reiese că la motivele pentru care a decis să anuleze abonamentul, întrebarea de rutină pe care o pune Netflix în astfel de situații, liderul AUR a bifat căsuța „Altele” și a scris „transgender propaganda”.
❌I just canceled my @netflix subscription, and I urge everyone to do the same.#Netflix is nothing more than a platform for woke and pro-transgender sick propaganda.
NO MORE!#NetflixCanceled pic.twitter.com/Ym5HsnyXz7
— 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) October 3, 2025
George Simion a transmis că și-a anulat abonamentul de Netflix în contextul în care, de câteva zile, Elon Musk publică mesaje critice la adresa platformei video. Miliardarul a criticat Netflix pentru că a inclus un personaj transgender în serialul de animație „Dead End: Paranormal Park”.
„Anulați Netflix pentru sănătatea copiilor voștri”, a transmis Elon Musk.
Reacție la postările miliardarului, Netflix chiar a pierdut mai mulți abonați și peste 15 miliarde de dolari din valoarea de piață a companiei. Chiar și așa, Netflix și-a reafirmat angajamentul pentru diversitate în producțiile sale.
Reacțiile în online la îndemnul lui George Simion au fost mai degrabă ironice, deși au fost și unii care l-au lăudat că apără „familia tradițională”.
Cineva, de exemplu, l-a trimis la psiholog: „Dacă crezi că a vedea un film pe Netflix te face gay sau transgender, problema nu este filmul. S-ar putea să ai probleme pe care doar un psiholog calificat le poate rezolva”.
Iar un alt internaut a remarcat faptul că Simion pur și simplu îl plagiază pe Musk: „Monkey see monkey do (Maimuța vede, maimuța face)”.
„Ați aflat și voi alaltăieri de la Elon că e propagandă woke pe Netflix și v-ați activat toți ca niște drone. Răspundeți bine la comenzi, nici nu vă mai trebuie cipuri”, a scris o altă persoană.
Cineva l-a îndemnat pe Simion să-și închidă contul de Facebook, iar altcineva l-a întrebat în glumă: „Dar subscriptia la pornhub? :)))”.