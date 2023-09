Generalul în rezervă Cristian Barbu, detalii despre ce se întâmplă atunci când cetățeni dintr-o țară membră NATO, așa cum este România, ar putea fi răniți într-un atac precum cel petrecut la Isaccea (VIDEO)

Petru Gabor, un voluntar care face săptămânal drumuri cu ajutoare către zonele afectate de război, a surprins o dronă care a căzut la vama din Orlivka, Ucraina, pe partea cealaltă a Dunării față de Isaccea, Tulcea.

Generalul în rezervă Cristian Barbu a avut o intervenție, pe B1 TV, în emisiunea „News Pass” cu Laura Chiriac, unde a vorbit despre dronele căzute lângă un bac cu români și despre faptul că România cumpără trei escadrile de avioane F-35.

Generalul în rezervă Cristian Barbu a fost întrebat ce se întâmplă atunci când cetățeni dintr-o țară membră NATO, așa cum este România, riscă să fie răniți sau ar putea fi răniți într un astfel de atac precum cel petrecut la Isaccea?

„Există o convenție internațională care spune că atât timp cât este anunțată această confruntare pe un anumit teritoriu, riscul devine personal în această situație. Sigur, ar trebui ca cei care ajung acolo, românii noștri fiind, să ia act de această situație și să încerce să se protejeze imediat. Să înțeleagă în ce constă riscurile, care sunt semnele apariției acestor riscuri, și, evident, să găsească mijloacele prin care să se protejeze.

Este un lucru pe care fiecare îl face, cum se spune >, dar, în același timp, trebuie să existe totuși o astfel de instruire, pentru că, așa cum ați arătat dumneavoastră, erau unii cetățeni începători fiind, și pe bună dreptate, toți suntem începători, auzind acele drone n-au știut ce trebuie să facă. Mă refer, mai ales, la cei care manevrau acel bac. Norocul lor a fost că exista acest domn, care avea totuși o experiență de …. hai să zicem, de război, căpătată, nu neapărat ca luptător, ci ca un om care mergea în zona de conflict, și a știut ce să le spună. Cu alte cuvinte, aceasta cred că este situația, de a le spune oamenilor, de a-i instrui ce au de făcut, chiar și atunci când riscă pe propria lor voință să intre în astfel de zone de război”, a declarant Cristian Barbu, general în rezervă.

Barbu a discutat și despre faptul că România cumpără trei escadrile de avioane F-35. Moderatoarea Laura Chiriac l-a întrebat pe generalul în rezervă dacă țara noastră ar putea cumpăra arme cu fonduri europene, așa cum Polonia deja o face.

“Probabil că am putea face așa ceva, dar nu în acest caz. Ne referim aici la fonduri europene pentru anumite produse cu, de exemplu, operații europene, cu producție europeană. Va fi greu de spus dacă vom putea vreodată folosi fonduri europene pentru a achiziționa produse fabricate în afara Uniunii Europene. În situația de față, aceste F-35, care sunt, să zicem la ora actuală, avioanele cele mai performante, și care însă s-ar putea să fie depășite peste 6-7-8-10 ani de către următoarea generație de avioane, să zicem de generația a 6-a. Totuși, în acest moment sunt avioanele care ne-ar face un mare serviciu și de ce spun acest lucru? În primul rând, ar fi singurele noastre avioane de tip stealth, adică nu vor putea fi detectate de către apărarea interioară a oricărei țări, și atunci, în această situație, m putea profita de existența lor și apoi aceste avioane sunt extrem de manevriere și foarte moderne, din punct de vedere al conducerii. Cu alte cuvinte, ne-am putea apăra țara mult mai bine decât am putea să o facem fără aceste avioane, în condițiile în care Rusia probabil că nu se va potoli prea curând”, a mai spus generalul.

Generalul Barbu a mai fost întrebat și dacă sunt suficiente aceste achiziții pentru apărare.

„În 1974, când am intrat în liceul militar, era un mig 15 în curte, acolo, pe post de muzeu. Toate lucrurile ajung la un moment dat la muzeu și cele pe care le vom lua în curând, F-16 vor ajunge la muzeu, adică peste 10 ani s-ar putea să avem numai F- 35 și să nu mai avem 16. Practic niciodată nu vom avea o cantitate suficientă de arme și de muniții încât să spunem >. De fapt, nicio țară nu poate să facă acest lucru”, a declarat Cristian Barbu.