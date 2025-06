Ce semnifică steagul albastru, distincție primită de 6 plaje din România? Cât costă un șezlong în aceste zone

România se poate mândri și anul acesta cu șase sectoare de plajă care au primit steagul albastru. Distincție este primită doar dacă sunt îndeplinite o serie de condiții, dintre care: plajă curată, nisip fin, apă limpede, la post, spațiu verde și servicii de calitate.

Dintre cele şase plaje românești premiate cu steagul albastru, trei sunt în Năvodari, două în şi una în Olimp. Pentru a primi această distincție, trebuie să îndeplinească zeci de condiţii: plajă curată, apă limpede, salvamar la post și spațiu verde.

Spre marele entuziasm al administratorei, o plajă din Năvodari a primit, anul acesta, pentru prima dată certificarea Blue Flag.

„Curățenie, toalete curate, parte accesorizare persoane cu handicap, zone cu delimitate pentru persoanele care vin cu patrupezi, dar în primul rând curățenie”, a spus Anca Tinei, administrator plajă Năvodari, pentru .

Pe această plajă, prețul unui șezlong variază între 20 şi 45 de lei, în funcţie de ziua săptămânii şi dacă e în extra sau în plin sezon.

Două plaje din Eforie au pierdut distincția

În Mamaia Nord, pe plajele cu steag albastru, preţul şezlonului este puţin mai mare.

„Al doilea an la rând la care am primit blue flag. Avem un număr de 350 de șezlonguri în acest moment pe plajă. Prețul este de 50 de lei pe zi”, a spus Bogdan Constantin, manager plajă.

În timp ce unele plaje își depășeșc condițiile, iar altele rămân constante, în Eforie, două plaje care au fost certificate, și-au pierdut distincția.

„Anul trecut din cauza procesului de înnisipare a plajelor și a întârzierii de licitare a plajelor am pierdut steagul. Anul acesta intrând în legalitate, am demarat din nou procesul de certificare. Suntem în faza pilot”, a spus Andreea Străjan, manager complex.

Câte plaje cu steag albastru au vecinii bulgari

Steagul albastru este considerat un simbol internaţional care atestă, pe de-o parte, calitatea plajelor și pe de altă parte, grija față de mediu. Bulgaria bate România și la acest capitol. Deși marea e aceeași, încă o dată se confirmă faptul că plajele sunt diferite. La vecini, 25 de zone au fost marcate cu steagul albastru.

Și cum fiecare naș își are nașul, Bulgaria a fost depășită de Croația, care are 74 astfel de plaje, iar Croația a pierdut detașat în fața Spaniei, care are peste 600 de zone certificate cu Blue Flag.