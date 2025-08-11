O nouă lună, un nou trend pe TikTok care poate pune vieți în pericol. Din dorința de apreciere și recunoaștere, mulți tineri ajung să răspundă provocărilor de pe social media. O mare parte dintre acestea presupun activități care le pun viața în pericol, precum urcatul pe clădiri dezafectate, sefie-uri în locuri periculoase sau băutul de substanţe periculoase. Psihologii traduc această tendință a tinerilor de a fi văzut și apreciat ca o nevoie de validare şi îi îndeamnă pe părinţi să acorde mai multă atenție activităților pe care le fac tinerii în timpul liber.

Cuprins:

Ce presupune fenomenul Urbex Ce alte provocări periculoase mai circulă în mediul online Ce spun psihologii despre tinerii care răspund acestor provocări

Ce presupune fenomenul Urbex

Pe rețelele de socializare circulă mai multe videoclipuri în care tinerii intră în diverse clădiri abandonate sau se cațără în locuri greu accesibile. Într-unul dintre acestea videoclipuri, un grup de tineri admiră apusul de pe acoperișul magazinului Unirea, în centrul Capitalei. Un loc neamenajat, deteriorat, în care fiecare pas poate atrage o tragedie.

Fenomenul care îi împinge pe tineri să exploreze clădiri dezafectate se numește Urbex și a luat naștere în şi , dar a devenit popular şi în România.

Ce alte provocări periculoase mai circulă în mediul online

Există însă și provocări mai periculoase, cum ar fi făcutul de selfie-uri pe un tren sau consumul de diverse substanţe sau medicamente, precum siropul de tuse, în combinație cu sucuri sau energizante.

„Vedem că din ce în ce mai mulți copii se expun în tot felul de situații. Încercăm să informăm opinia publică cât de repede. Tocmai ca să știe care sunt provocările actuale și să fie atenți inclusiv aparținătorii la semnele că acești copii s-ar putea expune”, a declarat Rareş Petru Achiriloaie, Agenția pentru Politici în Domeniul Drogurilor, potrivit .

Cei care scapă nevătămați au grija ca filmările să ajungă pe rețelele de socializare, acolo unde îi îndeamnă și pe alții să răspundă provocărilor.

Ce spun psihologii despre tinerii care răspund acestor provocări

Psihologii recomandă părinților să încerce să se apropie mai mult de copiii lor și să acorde mare atenție valorilor, preocupărilor, chiar și prietenilor în jurul cărora își petrec timpul. Astfel, nu doar că copilul va simți că aparține de cineva, dar adulții vor reuși să prevină apariția unei dorințe care i-ar putea face rău.

„Un copil care are o viață de familie adecvată nu va ajunge să facă astfel de lucruri sau familia își va da seama la timp. Nu trebuie să stai 20 de ore cu copilul tău, dar trebuie să cunoști care e lumea lui internă, trebuie să cunoști valorile lui, mediul de prieteni, filtrele, pentru că asta e datoria ta ca părinte”, spune Constantin Cornea, psiholog.

În fiecare an, zeci de copii ajung în Unitățile Primiri Urgențe ale spitalelor din țară, după ce încearcă diverse provocări de pe internet.