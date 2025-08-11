Un incident rutier grav a avut loc pe un bulevard din Geel, Belgia, unde un camion și o mașină s-au ciocnit grav, trimițând de urgență la spital un bebeluș de doar nouă luni.
Impactul, petrecut luni dimineață, a provocat blocaje rutiere, iar autoritățile investighează modul în care s-a întâmplat acesta.
Incidentul a avut loc la intersecția a două străzi din orașul Geel, în jurul orei 9:45. Potrivit poliției, mașina în care se afla o familie din Herentals era oprită la semafor când camionul a lovit-o din spate, rănind un bebeluș.
„Mașina cu o familie din Herentals la bord a oprit la semaforul roșu de pe Ringlaan”, spune comisarul Eric Cenens de la poliția Geel-Laakdal-Meerhout, potrivit Nieuwsblad, citat de către Libertatea.
„Un șofer de camion a observat situația prea târziu sau a evaluat-o greșit și a lovit mașina din spate. Cuplul a rămas nevătămat, dar pe bancheta din spate se afla bebelușul lor de 9 luni. Acesta a fost transportat în stare gravă la spitalul din Geel și, puțin mai târziu, la Spitalul Universitar din Anvers”, a mai precizat acesta potrivit sursei citate.
Bebelușul se află acum în stare critică la spital, iar medicii încearcă să îi stabilizeze starea.
La volanul camionului se afla o româncă, care a scăpat nevătămată în urma accidentului.
„Ulterior, ea va fi interogată cu ajutorul unui interpret cu privire la circumstanțele cazului. Ea a fost supusă unui test de alcoolemie și unui test de droguri, ale căror rezultate au fost negative”, a declarat Cenens, potrivit surselor citate.
Autoritățile belgiene continuă ancheta pentru a stabili cu exactitate cauzele impactului și pentru a evalua posibile măsuri de prevenire a unor incidente similare.