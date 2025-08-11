B1 Inregistrari!
Externe » Tragedie rutieră la Belgia: Un bebeluș de 9 luni, grav rănit după un accident violent cu o șoferiță româncă de TIR

Tragedie rutieră la Belgia: Un bebeluș de 9 luni, grav rănit după un accident violent cu o șoferiță româncă de TIR

Răzvan Adrian
11 aug. 2025, 17:42
Tragedie rutieră la Belgia: Un bebeluș de 9 luni, grav rănit după un accident violent cu o șoferiță româncă de TIR
Foto: Pixabay

 Un incident rutier grav a avut loc pe un bulevard din Geel, Belgia, unde un camion și o mașină s-au ciocnit grav, trimițând de urgență la spital un bebeluș de doar nouă luni.

Impactul, petrecut luni dimineață, a provocat blocaje rutiere, iar autoritățile investighează modul în care s-a întâmplat acesta.

Cuprins:

  • Cum s-a produs accidentul în care un bebeluș a fost rănit
  • Ce se cunoaște despre șoferul camionului

Cum s-a produs accidentul în care un bebeluș a fost rănit

Incidentul a avut loc la intersecția a două străzi din orașul Geel, în jurul orei 9:45. Potrivit poliției, mașina în care se afla o familie din Herentals era oprită la semafor când camionul a lovit-o din spate, rănind un bebeluș.

„Mașina cu o familie din Herentals la bord a oprit la semaforul roșu de pe Ringlaan”, spune comisarul Eric Cenens de la poliția Geel-Laakdal-Meerhout, potrivit Nieuwsblad, citat de către Libertatea.

„Un șofer de camion a observat situația prea târziu sau a evaluat-o greșit și a lovit mașina din spate. Cuplul a rămas nevătămat, dar pe bancheta din spate se afla bebelușul lor de 9 luni. Acesta a fost transportat în stare gravă la spitalul din Geel și, puțin mai târziu, la Spitalul Universitar din Anvers”, a mai precizat acesta potrivit sursei citate.

Bebelușul se află acum în stare critică la spital, iar medicii încearcă să îi stabilizeze starea.

Ce se cunoaște despre șoferul camionului

La volanul camionului se afla o româncă, care a scăpat nevătămată în urma accidentului.

„Ulterior, ea va fi interogată cu ajutorul unui interpret cu privire la circumstanțele cazului. Ea a fost supusă unui test de alcoolemie și unui test de droguri, ale căror rezultate au fost negative”, a declarat Cenens, potrivit surselor citate.

Autoritățile belgiene continuă ancheta pentru a stabili cu exactitate cauzele impactului și pentru a evalua posibile măsuri de prevenire a unor incidente similare.

